TBMM Genel Kurulu, trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek. İlk 6 maddesi geçen hafta kabul edilen meclisteki teklife göre; tescil plakasını değiştiren 140 bin lira ceza, hız sınırını aşan sürücülere 90 gün belge geri alma, acil durum araçlarına yol vermeyenlere 46 bin lira ceza gelecek.

ANKARA (İGFA) - TBMM Genel Kurulu, 13 Ocak Salı günü başlayacak haftalık çalışmalarında, trafik güvenliğini artırmayı hedefleyen Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni gündemine alacak.Geçen hafta ilk 6 maddesi kabul edilen teklife göre, görüşmeler bu hafta da sürecek. Buna göre, tescil plakasında bilinçli değişiklik yapan sürücülere 140 bin lira idari para cezası uygulanacak ve araç 30 gün trafikten men edilecek. Hız sınırını yerleşim yerlerinde aşan sürücüler, durumlarına göre 30, 60 veya 90 gün sürücü belgesi kaybı ile cezalandırılacak.

Acil durum araçlarına yol vermeyen veya geçiş üstünlüğüne sahip araçlara engel olan sürücülere 15-46 bin lira para cezası, bazı durumlarda 30 gün sürücü belgesi geri alma yaptırımı uygulanacak. Trafikte saldırgan davranış sergileyen sürücülere ise 180 bin lira ceza, 60 gün sürücü belgesi geri alma ve araçta 30 gün trafikten men öngörülüyor.

Buna ek olarak, kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere 60 gün belge geri alma, seyir halinde cep telefonu kullanana 5 bin lira ceza ve yarış yapan sürücülere 46 bin lira ceza ve 2 yıl belge geri alma yaptırımları getiriliyor. Ölümlü veya yaralanmalı kazalarda olay yerinden izinsiz ayrılan sürücülere 1-3 yıl hapis cezası uygulanacak.

Mecliste ayrıca takograf ve taksimetre kullanımına ilişkin zorunluluklar da hayata geçirilecek.

Komisyonların gündeminde emekli aylığı artışı, fahiş site aidatları ve Türkiye Varlık Fonu ile ilgili kanun teklifleri de bulunuyor.