Bilecik'in Pazaryeri ilçesi, akşam saatlerinde etkisini giderek artıran kuvvetli rüzgâr ve fırtınayla adeta alarma geçti.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde saatte 50-70 kilometre hızla esen rüzgâr, yer yer 80-90 kilometreye ulaşarak hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetli fırtına nedeniyle bazı binaların çatıları yerinden sökülürken, ağaçlar kökünden devrildi. İlçe genelinde korku dolu anlar yaşanırken, can kaybı ve yaralanmanın yaşanmaması teselli oldu.

Fırtınanın en çok etkili olduğu noktalardan biri Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Pazaryeri Meslek Yüksekokulu oldu. Yüksekokulun yemekhane bölümüne ait çatının şiddetli rüzgârın etkisiyle uçtuğu öğrenildi.

Aynı saatlerde Pazaryeri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikanın çatısı da fırtınaya dayanamayarak büyük hasar gördü.