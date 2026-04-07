ANKARA (İGFA) - TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Ayrımcılığın Önlenmesi Alt Komisyonu heyeti, İstanbul'daki temasları kapsamında Yeditepe Üniversitesi ve Türkiye Maarif Vakfı'na çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Heyet, Komisyon Başkanı Harun Mertoğlu ile milletvekilleri Mehmet Sait Yaz, Gülizar Biçer Karaca ve Mahmut Tanal'dan oluştu. İlk durak olan Yeditepe Üniversitesi'nde Rektör Mehmet Durman ile bir araya gelindi.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre ziyarette konuşan Mertoğlu, insan onuruna yakışır bir yaşam için temel hak ve özgürlüklerin korunmasının önemine dikkat çekerek, ayrımcılıkla mücadelenin hem evrensel değerlerin hem de toplumsal yapının temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı. Anayasa'da eşitlik ilkesinin güvence altında olduğunu hatırlatan Mertoğlu, Komisyonun özellikle yükseköğretimde eğitim hakkı temelinde ayrımcılığın önlenmesine yönelik çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Heyetin ikinci durağı ise Türkiye Maarif Vakfı'nın İstanbul'daki merkezi oldu. Burada Filistinli öğrencilerle bir araya gelen Komisyon üyeleri, öğrencilerin yaşadığı sorunları dinledi. Mertoğlu, özellikle Gazze'de yaşananların bir çatışmanın ötesinde insanlık dramına dönüştüğünü belirterek, kadın ve çocukların temel haklarının ihlal edildiğini söyledi. Türkiye'nin, Filistinli öğrencilerin eğitimlerinin kesintiye uğramaması için tüm imkanlarını seferber ettiğini ifade eden Mertoğlu, bu sürecin aynı zamanda ayrımcılığa karşı somut bir adım olduğunu dile getirdi.

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Özdil ise Filistin'in vakıf faaliyetlerinde özel bir yere sahip olduğunu belirterek, Doğu Kudüs'teki öğrenci yurtları dahil birçok alanda eğitim desteği sağladıklarını söyledi. Zorlu koşullara rağmen Filistinli öğrencilerin eğitimlerini sürdürme kararlılığının dikkat çekici olduğunu vurguladı.

İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan da Filistin'deki insan hakları ihlallerine ilişkin yürütülen uluslararası çalışmalara değinerek, İstanbul'da bağımsız bir yargılama mekanizması oluşturduklarını ve hazırlanan karar taslağının dünya liderlerine sunulduğunu aktardı.