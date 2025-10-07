TBMM'de İsrail'in Gazze saldırılarını anlatan 'Sıfır Noktası'ndan: Görünenin Ötesinde Gazze' belgeseli gösterilecek. Numan Kurtulmuş'un katılacağı etkinlikte, Gazze'deki yaşam mücadelesine dair özgün gözlemler sunulacak.

ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla 8 Ekim Çarşamba günü TBMM Halkla İlişkiler Konferans Salonu'nda gösterimi yapılacak belgesel, milletvekillerine, İsrail'in Gazze'deki saldırıları karşısında insanların yaşamsal ihtiyaçlarını nasıl karşıladığına dair özgün bir saha gözlemini sunacak.

STK'larda Kadın Birliği Platformu (KABİP) tarafından hazırlanan proje kapsamındaki belgesel, 22 Gazzelinin cep telefonları ve basit kameralarla çektiği kısa filmlerin birleşiminden oluşturuldu. Gazze'deki genç yönetmenlerle gerçekleştirilen ve orijinal adı 'From Ground Zero' olan belgesel, Oscar'da En iyi Uluslararası Film Ödülü'nün ön elemesini de geçti.

Her sahnesi, gerçekliğin filtresiz bir yansıması olan belgeseldeki kısa filmler, bir çocuğun gözünden umut, bir annenin feryadında dirayet, bir gencin kamerasında direnç ve bir toplumun kalbinde yer eden dayanışma ruhunu taşıyor.