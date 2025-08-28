Bunlar da ilginizi çekebilir

Olağanüstü toplantıda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Genel Kurulu’nu bölgedeki gelişmeler ve Türkiye’nin konuya ilişkin politikaları hakkında bilgilendirecek.

Anayasa’nın 93’üncü ve TBMM İçtüzüğü’nün 7’nci maddeleri uyarınca, Yürütme’nin İçtüzük’ün 59’uncu maddesi kapsamındaki talebi doğrultusunda, toplantı 29 Ağustos 2025 Cuma günü saat 14:00’te gerçekleştirilecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail’in Gazze’deki saldırıları, Filistin halkına yönelik soykırım ve kıtlık politikalarını görüşmek üzere TBMM’yi 29 Ağustos 2025 Cuma günü olağanüstü toplantıya çağırdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Genel Kurul’u bilgilendirecek. ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, Filistin halkına uyguladığı soykırım, zulüm ve kıtlık politikaları ile bölgedeki güncel durumu değerlendirmek amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni olağanüstü toplantıya çağırdı.

