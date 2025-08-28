Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı iş birliğiyle, Gaziantep Nizip ile Şanlıurfa Birecik’te fıstık sektörüne yönelik denetim gerçekleştirdi. 105 firmada stok, fatura ve fiyat hareketleri incelendi, aykırılıklara idari yaptırım başlatıldı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, piyasa istikrarını korumak, haksız fiyat artışlarını önlemek ve kayıt dışılığı engellemek amacıyla Gaziantep Nizip ve Şanlıurfa Birecik’te fıstık sektörüne yönelik geniş kapsamlı denetimler yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın eşgüdümünde gerçekleştirilen denetimlerde, 105 firma mercek altına alındı.

GAZİANTEP VE NİZİP’TE 87 FİRMA DENETLENDİ

Gaziantep’te GATEM Fıstıkçılar Sitesi ve Nizip Fıstıkçılar Sitesi’nde, Vergi Dairesi Denetmenleri ile Gıda Tarım Kontrol Görevlileri tarafından 87 firmada denetim yapıldı.

Stok durumları, faturalandırma süreçleri ve ürün hareketleri detaylı incelenirken, eski ve yeni mahsul ürün miktarları tespit edildi. Mevzuata aykırı durumlar için idari yaptırım süreçleri başlatıldı.

ŞANLIURFA VE BİRECİK’TE 18 FİRMA KONTROL EDİLDİ

Şanlıurfa’daki ŞUTİM Fıstıkçılar Sitesi ve Birecik Fıstık Hali’nde ise İl Tarım Müdürlüğü ve Defterdarlık personeli koordinasyonunda 18 firma denetlendi. Fiyat oluşumları, stok hareketleri, irsaliye, fatura düzeni ve mal giriş-çıkış belgeleri titizlikle kontrol edildi. Hal giriş-çıkış noktalarında evrak denetimleri de gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı'nca NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, tüketicileri korumak, üretici ve esnafın emeğini güvence altına almak ve piyasalarda adil bir işleyiş sağlamak için fiyat hareketlerini, stok durumlarını ve ticari faaliyetleri yakından takip etmeye devam edeceği vurgulandı.