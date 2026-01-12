12 ilin temsilcileri bir araya gelerek engelli bireylerin sorunlarını, çözüm önerilerini ve yerel uygulamaları masaya yatıran TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, engellilik alanında bütüncül bir yaklaşımın önemine dikkat çekti.

KAYSERİ (İGFA) - TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, Başkan ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun önderliğinde Kayseri'de Bölge İstişare Toplantısı gerçekleştirdi.

Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Aksaray, Amasya, Çankırı, Çorum, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat ve Yozgat'tan temsilciler katıldı. Kasapoğlu, engellilik konusunun yalnızca engelli bireyleri değil, 86 milyon vatandaşı ilgilendiren bir mesele olduğunu vurguladı. 'Bu toplantıları sahadaki gerçekliği bizzat muhataplarından dinlemek için yapıyoruz. Engellilik, eğitimden sağlığa, istihdamdan ulaşıma kadar hayatın her alanına temas eden bütünleşik bir konu' dedi.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre komisyonun bugüne kadar 30 resmi toplantı gerçekleştirdiğini hatırlatan Milletvekili Kasapoğlu, yerel hizmetlerdeki eksikliklerin tespit edilmesi ve standartların yükseltilmesi için çalışmaların süreceğini belirtti.

Toplantıda Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da konuşma yaparak, engelli bireyler için yapılan çalışmalar ve projelere verdikleri desteği anlattı. Katılımcılar soru-cevap bölümünde sorunlarını ve taleplerini dile getirdi. Programa AK Parti'den Ankara, Düzce, Konya ve Kayseri milletvekilleri, ilgili kurum müdürleri, sivil toplum temsilcileri ve engelli bireyler katıldı. Komisyon üyeleri program öncesi Kayseri Valiliği'ni de ziyaret etti.