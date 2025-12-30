TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu üyeleri, Erzurum'da engelli bireylere yönelik yürütülen belediye ve sosyal hizmet çalışmalarını yerinde inceledi.

Gamze İSPİRLİ / ERZURUM (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu kapsamında Erzurum'a gelen milletvekilleri, programları çerçevesinde ilk olarak Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Koordinasyon Merkezi ile Gülümseyen Kafe'yi ziyaret etti.

Ziyaretlerde, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Köksal Yavuz ve Aile ve Engelli Şube Müdürü Mahmut Temelden, engelli bireyler ve ailelerine yönelik yürütülen hizmetler hakkında heyete kapsamlı bilgi verdi.

Belediye ziyaretlerinin ardından milletvekilleri, Erzurum Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü'nü ziyaret ederek merkezde sunulan bakım, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini inceledi.

Ziyarete; AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman ve AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi katıldı.

Heyet, merkez ziyaretinde Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut'tan engelli bireylere ve ailelerine yönelik yürütülen sosyal destek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Milletvekilleri ayrıca merkez bünyesinde faaliyet gösteren el emeği atölyeleri ile müzik atölyesini gezdi.

Ziyaret sırasında eğitim alan çocuklar tarafından hazırlanan müzik dinletisi, katılımcılara duygusal anlar yaşattı. Program, değerlendirme toplantısı ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.