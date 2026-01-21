BURSA (İGFA) - AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 (Mw) büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, saat 18:11'de kaydedildi.

Depremin merkez üssü Sındırgı ilçesi olduğu, yerin 11.58 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Sarsıntı, Balıkesir genelinin yanı sıra Bursa başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

An itibariyle herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

https://twitter.com/DepremDairesi/status/2013994422690554305