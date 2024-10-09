Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 10-11 Ekim tarihlerinde Türkmenistan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.ANKARA (İGFA) - TBMM'den yapılan açıklamaya göre, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta büyük Türk şairi Mahtumkulu Firaki'nin 300. doğum günü vesilesiyle düzenlenecek "Uluslararası Zaman ve Uygarlık İlişkisi-Modern Dünya ve Kalkınmanın Temeli Forumu"na katılacak.

Forum kapsamında ikili görüşmeler yapacak Kurtulmuş, Türkmenistan Meclisi'ni ziyaret edecek ve Meclis Başkanı Dünyagözel Gulmanova ile görüşecek.

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Meclis Başkanı Kurtulmuş'un ayrıca Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ve Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ile de bir araya gelmesi öngörülüyor.

Kaynak: igf