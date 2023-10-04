TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kocaeli eski Milletvekili Muzaffer Baştopçu’nun cenaze törenine katıldı.

Kurtulmuş, ikindi namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı’nda düzenlenen cenaze töreninde, merhum milletvekili Baştopçu’nun ailesine taziyelerini iletti.

Baştopçu’nun cenazesi, kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedildi.

20 Haziran 1948'de Ankara'da doğan Baştopçu, Orta Doğu Teknik Üniversitesinden mezun oldu. Öğretim görevlisi, Petkim Holding AŞ'de işletme ve proje başmühendislikleri ile müdür yardımcılığı yapan Baştopçu, Körfez Belediye Başkanlığı, Körfez Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanlığı ile birçok sivil toplum kuruluşunun yönetiminde bulundu.

22, 23 ve 24. Dönem’de Kocaeli Milletvekili olarak Meclis’te görev yapan Baştopçu, iki çocuk babasıydı.