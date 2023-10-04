CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eğitim-Sen’i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, mülakat tartışmaları ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un yeni anayasa turuna ilişkin konuştu. Öğretmen alımında mülakatın kaldırılması için söz verildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, bu sözün tutulması çağrısını yaparken, TBMM Başkanı Kurtulmuş’un anayasa turu için, “Meclis Başkanı yeni anayasa talebiyle de gelebilir, başka amaçlarla da gelebilir. Meclis Başkanı’na itiraz edecek halimiz yok.” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eğitim-Sen Genel Başkanı Nejla Kurul’u ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Öğretmen alımındaki mülakat polemiğine ilişkin konuşan CHP lideri, “Bir siyasetçi verdiği sözün arkasında durmalı. Toplumda buna ‘yalancı’ denir. ‘Mülakatı kaldıracağım’ dediniz. Geldiniz, kaldırın.” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, “Devlet sağlıklı yönetilmiyor. Savrulan bir devlet yapısı var.” dedi.

Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş’un Meclis’teki anayasa turuna ilişkin de konuştu. “Meclis Başkanı yeni anayasa talebiyle de gelebilir, başka amaçlarla da gelebilir. Meclis Başkanı’na itiraz edecek halimiz yok. Meclis Başkanı’nı niye reddedelim.” şeklinde konuştu.