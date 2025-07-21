Türkiye’nin en uzun rotalı ve tek etaplı açık deniz yat yarışı olan 54. TAYK–AKPA Deniz Kuvvetleri Kupası, AKPA Kimya ana sponsorluğunda 18 Temmuz 2025’te Göcek’te düzenlenen görkemli ödül töreniyle sona erdi.İSTANBUL (İGFA) - 555 deniz mili uzunluğundaki zorlu parkuruyla dikkat çeken bu prestijli yarışa IRC 0-1-2-3 sınıflarında toplam 27 tekne katıldı. Yarışta 12 yabancı, 15 Türk bayraklı tekne mücadele etti.

İstanbul Emirgan’dan 14 Temmuz 2025 Pazartesi günü saat 16:05’te start alan yarış, dört günlük yoğun rekabetin ardından Göcek’te başarıyla tamamlandı.

Türk Deniz Kuvvetleri himayesinde, Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) organizasyonuyla ve AKPA Kimya’nın dört yıldır aralıksız sürdürdüğü ana sponsorluğuyla gerçekleştirilen bu etkinlik, Türk yelken sporunun uluslararası düzeyde tanıtımına da önemli katkı sundu. Yarışın büyük kupası, IRC sınıflarında en iyi düzeltilmiş zamanı elde eden BOGATYR / IGOR RYTOV ve ekibine, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Rafet Oktar, TAYK Komodoru Vedat Tezman ve AKPA Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Darcan tarafından takdim edildi.

TAYK Genel Müdürü Can Giray, bu uzunlukta bir yat yarışının Türkiye’de ilk kez düzenlendiğine dikkat çekerek, “İstanbul Boğazı’ndan start alan yarışçılar, 1 yarışta 2 boğaz ve 3 denizi aşarak Göcek’e ulaştılar. Bu yılın en dikkat çekici gelişmesi ise, kupanın 54 yıllık tarihinde ilk kez yabancı bir ekip tarafından kazanılması oldu” diye konuştu.

AKPA Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Darcan ise, yarışa katılan tüm yelkencileri tebrik ederek, “Türkiye’nin en uzun rotalı, tek etaplı ve zorlu yarışına gösterilen ilgi bizi gururlandırıyor. Tüm ekipleri başarılarından dolayı kutluyor, bu önemli organizasyonun bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.