ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinin 7. günü olan 21 Haziran 2024 Cuma günü içerisinde meydana gelen trafik kazalarına ilişkin önemli bilgileri paylaştı:

597 trafik kazası meydana geldi.13 kişi hayatını kaybetti. 1.007 kişi yaralandı.406.165 araç denetlendi.21.129 araca hız ve radar işlemi uygulandı.39.021 araca ise diğer trafik işlemleri yapıldı.

Bakan Yerlikaya, bayram tatilinin ilk yedi gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) toplamda:

62 kişi hayatını kaybetti.8.690 kişi yaralandı.

Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Bakan Yerlikaya, trafik kazalarının önlenmesi için vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Özellikle aşırı hız yapmamalarını, araçlarda ve otobüslerde emniyet kemeri takmayı ihmal etmemelerini ve trafik kurallarına harfiyen uymalarını vurguladı.

Bakan Yerlikaya'nın mesajı şöyle:

"Sevdiklerinizle kavuşma yolculuğunuzun bir kaza ile sonlanmaması için lütfen trafik kurallarına uyun, hız yapmayın ve emniyet kemerinizi mutlaka takın. Unutmayın, yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. YOLUN SONU BAYRAM OLSUN."