TÜİK'in 2025 yılı ikinci tahminine göre, bitkisel üretim bir önceki yıla göre genel olarak azalış gösterecek. Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 10,4, sebzelerde yüzde 0,8, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde ise yüzde 30,4 oranında düşüş öngörülüyor. Söz konusu rapor, 2025 yılının tarımsal üretim açısından zorlu dönem olacağını gösterdi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı ikinci bitkisel üretim tahminini açıkladı. Buna göre, bitkisel üretim miktarlarının geçen yıla kıyasla azalacağı tahmin edildi.

Toplam üretim miktarının tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde (yem bitkileri hariç) yüzde 10,4 azalarak 67,1 milyon ton, sebzelerde yüzde 0,8 azalarak 33,3 milyon ton, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde ise yüzde 30,4 azalarak 19,8 milyon ton olacağı öngörüldü.

TAHIL ÜRETİMİNDE YÜZDE 12,4 AZALIŞ BEKLENİYOR

Tahıl ürünleri üretiminin 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 12,4 oranında azalarak yaklaşık 34,2 milyon ton olacağı tahmin edildi.

Ürün bazında değişim tahminlerine göre de; buğday yüzde 13,9 azalışla 17,9 milyon ton, arpa yüzde 25,9 azalışla 6 milyon ton, çavdar yüzde 20,9 azalışla 203 bin ton, yulaf yüzde 22,3 azalışla 303 bin ton, mısır yüzde 4,9 artışla 8,5 milyon ton oldu.

Kuru baklagiller grubunda; nohut 406 bin ton, kuru fasulye 247 bin ton, kırmızı mercimek 230 bin ton olarak tahmin edildi.

Patates üretiminin ise bir önceki yıla göre yüzde 13 azalarak 6 milyon ton olacağı öngörüldü.

Yağlı tohumlarda soya üretimi yüzde 17,4, ayçiçeği üretimi yüzde 17,6 oranında düşerek sırasıyla 149 bin ton ve 1,8 milyon ton seviyesinde gerçekleşeceği, şeker pancarı üretiminin deyüzde 4,1 azalarak 21,5 milyon ton olacağı kaydedildi.

SEBZE ÜRETİMİ DE GERİLİYOR

Bu arada rapora göre sebze üretiminde de azalma öngörüldü. TÜİK verilerine göre, 2025 yılında sebze üretimi bir önceki yıla göre yüzde 0,8 azalarak 33,3 milyon ton seviyesinde olacak.

Sebze grubunda; karpuzda yüzde 8,3, kuru soğanda yüzde 2,6, kavunda yüzde 17,5 üretim artışı beklenirken, domateste yüzde 7,6, salçalık kapya biberde yüzde 6,3, taze fasulyede yüzde 8,3 oranında azalış tahmin edildi.

MEYVE, İÇECEK VE BAHARAT BİTKİLERİNDE BÜYÜK DÜŞÜŞ: YÜZDE 30,4

Meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretiminde büyük bir gerileme beklenenler arasında yer aldı. 2025 yılında üretimin bir önceki yıla göre yüzde 30,4 azalarak 19,8 milyon ton olacağı öngörüldü.

Meyveler grubunda öne çıkan düşüşler istatistiki verilere şöyle yansıdı: Elma yüzde 48,3, şeftali yüzde 46,1, nektarin yüzde 44,1, kiraz yüzde 70,6, üzüm yüzde 24,5, çilek yüzde 1,9 düşüşü beklenirken, mandalina ise yüzde 7,1 artış öngörüldü. Ayrıca portakal yüzde 15, limon yüzde 34,8 oranında azalacağı belirtildi.

Yine sert kabuklu meyvelerde de ciddi gerileme bekleniyor. Fındık yüzde 38,5, ceviz yüzde 38,1, antep fıstığı yüzde 61,1 azalış gösterecek.

Ayrıca, muz üretiminin yüzde 1,6, zeytin üretiminin yüzde 34,7 oranında azalacağı tahmin edildi.