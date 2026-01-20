TÜİK'in Kasım ayı verilerine göre Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) aylık yüzde 1,84, yıllık ise yüzde 34,24 artış gösterdi. En yüksek yıllık artış veteriner harcamalarında görüldü. Veriler, tarımsal üretimde maliyet baskısının Kasım ayında da devam ettiğini ortaya koydu.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2025 dönemine ilişkin Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, bir önceki aya göre yüzde 1,84, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,24 arttı. On iki aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 32,44 olarak kaydedildi.

Ana gruplar incelendiğinde; tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi aylık yüzde 1,96, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi yüzde 1,10 arttı. Yıllık bazda ise tarımda kullanılan mal ve hizmetlerde yüzde 35,49, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetlerde yüzde 27,01 artış gerçekleşti.

Alt gruplar bazında yıllık en yüksek artış yüzde 65,48 ile veteriner harcamalarında görülürken, aylık bazda en yüksek artış yüzde 4,51 ile enerji ve yağlayıcılar grubunda yaşandı.