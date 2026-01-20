Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, olumsuz hava koşullarına rağmen hafta sonu boyunca görevlerinin başındaydı. Soğuk ve zorlu kış şartlarına aldırış etmeyen zabıta ekipleri, vatandaşların güvenliği ve huzuru için sahada aktif mesai yaptı.

KOCAELİ (İGFA) - Kış aylarında kentin özellikle tercih edilen yeri olan Kuzuyayla Tabiat Parkı'na bu hafta sonu da ilgi yüksekti.

Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kuzuyayla mevkiinde yoğun kar ve buzlanmaya rağmen trafik akışının güvenli ve düzenli şekilde sağlanması için çalışmalarını sürdürdü. Sürücülerin mağduriyet yaşamaması adına sahada bulunan ekipler, hem yönlendirme yaptı hem de olası risklere karşı önlem aldı.

KAZA SONRASI HIZLI MÜDAHALE

Kentin dört bir yanında nöbet tutan Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri ise meydana gelen bir trafik kazası sonrası yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi yaparak, sağlık ekipleri gelene kadar destek sağladı. Ekiplerin hızlı ve duyarlı müdahalesi vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Zabıta ekipleri, soğuk havalarda dışarıda kalan vatandaşlar için saha taramalarını artırdı. Yapılan çalışmalar kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlar tespit edilerek, temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ve barınabilecekleri alanlara yönlendirildi. Ayrıca tedaviye ihtiyaç duyan vatandaşlar için sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla gerekli destek sağlandı.

ZABITA EKİPLERİ 7/24 GÖREV BAŞINDA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, bahar ve yaz dönemlerinde yoğun şekilde sürdürdüğü saha çalışmalarını kış aylarında daha da arttırdı. Vatandaşların her türlü ihtiyaçlarına koşmak için ekipler hafta sonları da dahil olmak üzere 7/24 görev yaparak, vatandaşların yanında olmaya devam etti.