Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan iki ayrı yönetmelik değişikliğiyle tarım arazilerinin korunması ve içme-kullanma suyu havzalarına ilişkin önemli düzenlemeler yürürlüğe girdi. Tarımsal yapı kriterleri yeniden belirlenirken, su havzalarında yapılaşmadan enerji yatırımlarına kadar birçok alanda daha sıkı koruma tedbirleri getirildi.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' ile 'İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik', bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tarım arazilerine ilişkin düzenlemeyle, yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yapılan tarımsal amaçlı yapı ve tarım dışı kullanım başvurularının eski mevzuata göre sonuçlandırılması kararlaştırıldı.

Ayrıca tarımsal amaçlı yapıların inşasına ilişkin kriterlerde değişikliğe gidilerek, daha önce 5 hektar olarak uygulanan arazi büyüklüğü şartı 2 hektara düşürüldü. Yönetmelikte jeotermal kaynaklı teknolojik sera yatırımlarına yönelik düzenlemeler de güncellendi.

SU HAVZALARINDA YENİ YASAKLAR

Öte yandan yine bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan İçme-kullanma suyu havzalarına yönelik yönetmelik değişikliği ise koruma tedbirlerini genişleten çok sayıda yeni hükümler içerdi. Buna göre, havza koruma planlarının hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin yetki ve sorumluluklar yeniden düzenlenirken, koruma alanlarının sınırları bilimsel çalışmalar doğrultusunda belirlenecek ve tapu kayıtlarına işlenmesi kararlaştırıldı.

Yeni düzenlemeyle içme-kullanma suyu amaçlı göl ve barajlarda koruma tedbirleri artırıldı.

Su yüzeylerinde; içme suyu altyapısı dışında yeni yapılaşmaya izin verilmezken, arıtılmış olsa dahi atık su deşarjı yasak olacak. Her türlü atık ve artıkların suya bırakılması engelleneceği gibi yenilenebilir enerji santralleri dahil hiçbir enerji santrali kurulamayacak. Akaryakıtla çalışan teknelerin kullanımına ise yalnızca zorunlu durumlarda ve Bakanlık onayıyla izin verilebilecek.

KORUMA ALANLARINDA YENİ SINIRLAMALAR

Düzenlemeyle mutlak ve kısa mesafeli koruma alanlarında yeni akaryakıt istasyonu, gaz dolum tesisi, kimyasal madde deposu ve yakıt depolarının kurulmasına izin verilmeyecek.

Uzun mesafeli koruma alanlarında ise termik santral, biyogaz, biyokütle ve gazlaştırma tesislerinin kurulması yasaklandı.

Ayrıca mutlak koruma alanındaki 2/B arazileri ile kısa mesafeli koruma alanlarında bulunan Hazine'ye ait tarım arazilerinin hak sahiplerine satılmasının önü kapatıldı.

Bakanlık, havzalardaki tüm faaliyetlerin dijital ortamda takip edileceğini, ilgili kurumların yılda iki kez veri girişi yapacağını ve uygulamada yaşanabilecek tereddütlerde nihai kararın Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verileceğini de hükme bağladı.

Söz konusu yönetmelik değişikliğinin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.