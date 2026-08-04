Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal üretime büyük zarar veren kahverengi kokarcaya karşı biyolojik mücadele çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda 2026 yılında 1 milyon 650 bin samuray arısı doğaya bırakılırken, 46 ilde feromon tuzak kontrolleri gerçekleştirildi. Azerbaycan'a da biyolojik mücadele kapsamında teknik destek sağlandı.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele kapsamında yürütülen biyolojik kontrol çalışmalarına ilişkin son verileri kamuoyuyla paylaştı.

Bakanlığın açıklamasına göre, tarımsal üretime zarar veren kahverengi kokarcaya karşı en etkili biyolojik mücadele yöntemlerinden biri olan samuray arısı uygulaması 2026 yılında geniş kapsamlı olarak sürdürüldü.

Bu kapsamda 1 milyon 650 bin samuray arısı doğaya salınarak zararlının doğal yollarla kontrol altına alınması hedeflendi.

Öte yandan, zararlının yayılımını takip etmek amacıyla 46 ilde bulunan 642 bahçede düzenli feromon tuzak kontrolleri gerçekleştirildi. Yapılan takip çalışmalarıyla kahverengi kokarcanın popülasyon yoğunluğu ve yayılış durumu izlenmeye devam ediyor. Bakanlık, biyolojik mücadele alanındaki uluslararası iş birliği kapsamında kardeş ülke Azerbaycan'a 20 bin samuray arısı gönderildiğini ve teknik destek sağlandığını da açıkladı.