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Artvin İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliği için kaçakçılıkla mücadelenin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin İl Jandarma Komutanlığınca 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerde 2 bin 250 paket kaçak sigara, 141 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi. Operasyonlarda 10 şüpheli yakalanarak, haklarında adli işlem başlatıldı.

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Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 ayda kaçakçılara yönelik düzenlediği operasyonlarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirilirken, 10 kişi gözaltına alındı.

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