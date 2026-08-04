Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 ayda kaçakçılara yönelik düzenlediği operasyonlarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirilirken, 10 kişi gözaltına alındı.
Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin İl Jandarma Komutanlığınca 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerde 2 bin 250 paket kaçak sigara, 141 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi. Operasyonlarda 10 şüpheli yakalanarak, haklarında adli işlem başlatıldı.
Artvin İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliği için kaçakçılıkla mücadelenin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.
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