YÖK tarafından düzenlenen 'COP31 Yolunda Bilim Diplomasisi Akademi Lansmanı'nda konuşan COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, YÖK'ün 'COP31'in Akademik Elçisi' olduğunu duyurdu.

ANKARA (İGFA) - COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'da Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen 'COP31 Yolunda Bilim Diplomasisi Akademi Lansmanı'na katıldı.

Bakan Kurum ve YÖK Başkanı Erol Özvar, programda üniversitelerin rektörleri, uluslararası kuruluşlar, kamu kurumları, araştırma merkezleri, düşünce kuruluşları ve sivil toplumun temsilcileri bir araya geldi. Programda konuşan Bakan Kurum, YÖK'ün 'COP31'in Akademik Elçisi' olarak sürece katkı sunacağını belirtti.

Türkiye'nin COP31 Başkanlığı sürecini diyalog, uzlaşı ve aksiyon olmak üzere 3 temel değer üzerinde inşa ettiklerini söyledi. Bu süreçte 'Uygulama COP'u' vizyonuyla hareket ettiklerini kaydeden Bakan Kurum, bu kapsamda bugüne kadar farklı kıtalardan ülkelerle ve müzakere gruplarıyla bir araya gelerek, yoğun bir diplomasi süreci yürüttüklerinin altını çizdi. Bonn İklim Değişikliği Konferansı'nda Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sekretaryasıyla COP31 Ev Sahibi Ülke Anlaşması'nın imzalandığını, COP31 Eylem Gündemi'nin 10 öncelikli alanının açıklandığını hatırlattı.

'DEPREM BÖLGESİNDE KENDİ ENERJİSİNİ ÜRETEN DİRENÇLİ ŞEHİRLERİN İNŞASINI YAPTIK'

COP31 Başkanlığı'nın 2035 yılına kadar elektriğin küresel nihai enerji talebindeki payını yüzde 35'e çıkarma, dünyadaki atık artış hızının yarıya indirilmesi ve bina sektöründeki enerji tüketim yoğunluğunun en az yüzde 25 azaltılması gibi hedeflerinin altını çizen Bakan Kurum, bu başlıklarda Sıfır Atık ve deprem bölgesinde yürütülen Asrın İnşa Seferberliği'ni örnek gösterdi.

COP31 Başkanlığı'nın Türkiye'de olmasının büyük bir imkan olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, Türkiye'nin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında köprü kurabilecek, farklılıkları ortak çözüm gücüne dönüştürebilecek ve kimsenin geride bırakılmadığı bir anlayışa öncülük edebilecek tecrübe ve birikime sahip olduğunu kaydetti. Kurum, konuşmasında Prof. Dr. Aziz Sancar'ın 'Dünyada söz sahibi olmamızın yegane yolu, en yüksek standartlarda bilim yapmak ve bilimde kuvvetli olmaktır' sözünü hatırlatarak, COP31 sürecinde üniversiteler ve öğrencilerle birlikte yapılabilecek iş birliği çalışmalarını özetledi.

Bakan Kurum, konuşmasında gençlere ve akademisyenlere çağrıda da bulunarak, 'Gelin; dünyanın sorunlarına çözüm geliştiren, geliştirdiği çözümü uygulayan ve sonuçlarını bütün insanlıkla paylaşan bir Türkiye'yi birlikte güçlendirelim. İnanıyorum ki üniversitelerimizin üreteceği bilgi, yetiştireceği insan kaynağı ve geliştireceği teknolojiler; yalnızca COP31'in değil, Türkiye Yüzyılı'nın da en güçlü ve kalıcı miraslarından biri olacaktır' dedi.

YÖK BAŞKANI ÖZVAR: COP-SCIENCE PLATFORMU OLUŞTURDUK

YÖK Başkanı Erol Özvar da COP31 Akademik Katılım Modelini, bilimden politikaya, araştırmadan uygulamaya ve ulusal birikimden uluslararası iş birliğine uzanan bir bilim diplomasisi yaklaşımı üzerine inşa ettiklerini söyledi.

Özvar, Türkiye'de COP31 sürecinin dışında kalan hiçbir üniversitenin bulunmadığını belirterek, her üniversitede bir rektör yardımcısını koordinatör olarak görevlendirildiğini kaydederken, COP31 kapsamında YÖK Pavilyonu kuracaklarını ve burada Türkiye'den ve farklı ülkelerden bilim insanlarının araştırmalarını paylaşacaklarını anlattı.

Program, Bakan Kurum'un rektörlerin sürece yönelik sorularını cevaplamasıyla tamamlandı.