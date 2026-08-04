Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen 2026 yılı Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) Toplantısı'nın ardından terfi, görev süresi uzatma ve emeklilik kararları açıklandı. 25 general ve amiral bir üst rütbeye yükselirken, 69 albay general ve amiralliğe terfi etti. Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine Orgeneral Rafet Dalkıran atandı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 2026 yılı Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) toplantısında alınan kararlar kamuoyuyla paylaşıldı.

Açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan general, amiral ve albayların terfi, görev süresi uzatma ve emeklilik durumları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla karara bağlandı.

30 Ağustos 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 25 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltilirken, 69 albay general ve amiralliğe terfi etti. Ayrıca 24 generalin görev süresi bir yıl, 530 albayın görev süresi ise iki yıl uzatıldı.

YAŞ kararları kapsamında 2 general yaş haddinden, 61 general ve amiral ise kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI DEĞİŞTİ

Kararlara göre, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı.

Kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun yerine ise Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atandı.

Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki general ve amiral sayısının 30 Ağustos 2026 itibarıyla 328'den 334'e yükseleceği bildirildi.

YENİ TERFİLER BELLİ OLDU

YAŞ kararları doğrultusunda Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Korgeneral Erdoğan Gür orgeneralliğe yükseltildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tümgeneraller Burhan Aktaş, Ertan İnaltekin ve Alparslan Kılınç korgeneralliğe; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tümamiraller Ramazan Özoğul ve Erhan Aydın koramiralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tümgeneral Kemal Turan ise korgeneralliğe terfi ettirildi.

Ayrıca Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında görev yapan çok sayıda tuğgeneral ve tuğamiral de tümgeneral ve tümamiralliğe yükseltildi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre terfi eden, görev süresi uzatılan ve yeni görevlerine atanan tüm personelin yeni rütbe ve görevlerinin millete, devlete, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve ailelerine hayırlı olması temennisinde bulunuldu.