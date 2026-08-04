Kocaeli'de Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe genelinde üstyapı konforunu artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda Özgürlük Mahallesi'ndeki muhtelif sokaklarda yaklaşık 4 bin ton asfalt serimi gerçekleştirildi.

KOCAELİ (İGFA) - Ulaşımda vatandaşların konforlarını artırmak ve üstyapıyı güçlendirmek adına çalışmalarını sürdüren Çayırova Belediyesi, ilçe genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Özgürlük Mahallesi genelinde yürüttükleri çalışmaları tamamladı. Mahalle genelinde deforme olmuş yollarda yeni asfalt serim çalışmalarını noktalayan ekipler, böylelikle birçok sokağın üstyapısını baştan sona yenilemiş oldu. Yapılan çalışma kapsamında çok sayıda sokağa asfalt serimi yapılırken, Çayırovalıların da ulaşım konforu artırılmış oldu.