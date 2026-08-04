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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Polis ekiplerince yapılan ilk incelemede, kazanın otomobil sürücüsünün Karayolları Trafik Kanunu'nun 'arkadan çarpma' kuralını ihlal etmesi sonucu meydana geldiği değerlendirildi.

Çarpışmanın etkisiyle yaralanan otomobil sürücüsü A.Konuk, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de Kuzey Çevre Yolu Çamköy TOKİ mevkisinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

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