Düzce'de Kuzey Çevre Yolu Çamköy TOKİ mevkisinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Kaza, saat 11.32 sıralarında Kuzey Çevre Yolu Çamköy TOKİ mevkisinde meydana geldi. A.Konuk yönetimindeki 14 AEB 216 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden S.Aydın idaresindeki 34 GUM 645 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle yaralanan otomobil sürücüsü A.Konuk, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırıldı.
Polis ekiplerince yapılan ilk incelemede, kazanın otomobil sürücüsünün Karayolları Trafik Kanunu'nun 'arkadan çarpma' kuralını ihlal etmesi sonucu meydana geldiği değerlendirildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.