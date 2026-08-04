İçişleri Bakanlığı, sahte gayrimenkul değerleme raporlarıyla usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandırıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada önemli verileri paylaştı. Bakanlık, 16 ilde düzenlenen operasyonda 72 şüphelinin yakalandığını, bugüne kadar ise 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kararının iptal edildiğini veya geri alındığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, sahte ekspertiz raporları düzenlenerek yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanılmasına yönelik usulsüzlüklere ilişkin yürütülen soruşturma hakkında yazılı açıklama yaptı.

Bakanlık, 16 ilde gerçekleştirilen operasyonda sahte gayrimenkul değerleme raporlarıyla usulsüz vatandaşlık sağladığı belirlenen şebekeye yönelik operasyonda 72 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

1.150 YATIRIMCININ UYGUNLUK BELGESİ İPTAL EDİLDİ

Açıklamada, yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanma süreçlerinin 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütüldüğü belirtilerek, taşınmaz edinimi de dahil olmak üzere tüm yatırım türlerinde ilgili kamu kurumlarınca uygunluk belgesi düzenlendiği hatırlatıldı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde, muvazaalı veya usulsüz işlem yaptığı belirlenen 1.150 yatırımcının yatırım uygunluk belgesinin iptal edildiği, aile fertleriyle birlikte 5 bin 391 kişinin vatandaşlık kararının iptal edildiği ifade edildi.

TOPLAM 6 BİN 134 KİŞİNİN VATANDAŞLIK KARARI KALDIRILDI

Bakanlık, vatandaşlık kazandıktan sonra yapılan güvenlik incelemelerinde kamu düzeni ve milli güvenlik açısından sakıncalı görülen 263 yatırımcı ile aile fertleri dahil 743 kişinin vatandaşlık kararının geri alındığını açıkladı.

Böylece bugüne kadar 1.413 yatırımcı ve aile fertleriyle birlikte toplam 6 bin 134 kişinin Türk vatandaşlığına ilişkin kararın iptal edildiği veya geri alındığı bildirildi.

Öte yandan, 11 Şubat 2026 tarihinden itibaren yatırım uygunluk belgesi iptal edilen 443 yatırımcı ve aile fertlerinden oluşan toplam 1.358 kişinin vatandaşlığının iptal edildiği, ayrıca milli güvenlik ve kamu düzeni gerekçesiyle 7 kişinin vatandaşlığının geri alındığı kaydedildi.

'BAŞVURU ÖNCESİ BELGELERDE SAHTECİLİK'

İçişleri Bakanlığı, operasyona konu usulsüzlüklerin vatandaşlık başvurularından önce hazırlanan belgelerde gerçekleştirilen sahtecilik girişimlerinden kaynaklandığının altı çizildiği açıklamada Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü personelinin görev ve yetkileri kapsamında herhangi bir zafiyet veya ihmalinin bulunmadığı, tespit edilen tüm suç unsurlarının adli makamlara intikal ettirildiği belirtildi. Bakanlık, milli güvenliğin ve kamu düzeninin korunması amacıyla her türlü yasa dışı yapı ve usulsüzlükle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Sahte Değerleme/Ekspertiz Operasyonu ve Usulsüz Vatandaşlık İşlemleri Hakkında Basın Açıklaması



16 ilde sahte gayrimenkul değerleme raporlarıyla usulsüz vatandaşlık sağlayan şebekeye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 72 şüphelinin yakalanması üzerine kamuoyunu bilgilendirme: — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) August 4, 2026