Tarım ve Orman Bakanlığı, 11-15 Nisan 2025 tarihleri arasında Türkiye’nin bazı bölgelerinde beklenen olumsuz hava koşullarının tarımsal faaliyetler için risk oluşturabileceğini bildirdi.ANKARA (İGFA) - Duyuru Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan geldi.

Yapılan açıklamada, zirai don, dolu, şiddetli yağış, sel, su baskını ve fırtına gibi hava olaylarına karşı çiftçilerin dikkatli ve tedbirli olması gerektiğine dikkati çekilerek, olası olumsuzluklarda, Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlükleri ile “ALO TARSİM 172” hattına ihbarda bulunulmasının önemine dikkati çekildi.

Bakanlık paylaşımında, üreticilere yüzde 70’e varan devlet desteği sunulan tarım sigortası yaptırmalarının afetlere karşı korunmada kritik olduğu da hatırlatıldı.

Çiftçilerden, tarımsal faaliyetlerini güvence altına almak için sigorta imkanlarından faydalanmaları istendi.