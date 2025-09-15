Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE) verilerine göre, yıllık değişimde yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler yüzde 147,08 ile en yüksek artışı kaydeden alt grup olurken, aylık değişimde tropikal ve subtropikal meyveler yüzde 131,48 ile öne çıktı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayına ilişkin Tarım-ÜFE istatistiklerini yayımladı.

Buna göre Ağustos 2025’te tarım sektöründe aylık düşüş gözlenirken, yıllık ve ortalama bazda güçlü artışlar devam etti.

Sektörel bazda bir önceki aya göre tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde yüzde 3,72 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,50 azalış, balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 2,67 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda aylık değişimler ise tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 0,94 azalış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 12,25 azalış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,68 artış olarak kaydetti.

Söz konusu veriler meyve fiyatlarındaki dalgalanmaların endeksi etkilediğini gösterdi.