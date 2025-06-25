Ordu Büyükşehir Belediyesinin tarım makineleri parkında bulunan araçlar, daha önce beden gücü ile çalışan Ordulu üreticilerin işlerini kolaylaştırıyor.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesinin sunduğu makineli tarım imkanından yararlanan üreticiler daha fazla alanda üretim yapmanın yanı sıra hem zamandan hem de iş gücü gibi gider kalemlerinden tasarruf sağlıyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in çabası ve gayretiyle halkın hizmetine sunulan ve Ordu tarımına güç katan Tarım Makineleri Parkı’ndan üreticiler faydalanmaya devam ediyor. Mesudiye ilçesinde fındık tarımının yapılmadığı bölgelerde hayvancılık ile uğraşan üreticiler, Ordu Büyükşehir Belediyesinin makine parkından yararlanarak işlerini kolaylaştırıyor.

BESİCİLERİN KIŞLIK YEM İHTİYACI BALYA MAKİNESİ İLE DAHA DA KOLAYLAŞTI

Yaz aylarının gelmesi ile hasata başlayan üreticiler, kış aylarında hayvanlarına yem hazırlamak için daha önce ekimini yaptığı arazilerde hummalı bir çalışma yürütüyor. Ordu Büyükşehir Belediyesinin haşbaylı balya makinesini kullanan üreticiler kısa sürelerde ve az maliyetle hayvanlarının kış aylarında tüketeceği yem ihtiyacını karşılıyor. Öte yandan tarım makinelerinin satın alımlarda maliyetli olması ve kısa sürelerde kendini amorti edememesi sebebiyle Büyükşehir Belediyesinin sağladığı bu imkan ayrıca üreticiye ekstra bir yükten kurtarıyor.

“5 GÜNLÜK İŞ 1 GÜNE DÜŞTÜ, ÜRETİMİMİZ ARTI”

Mesudiye ilçesine bağlı Müslümsarıca mahallesinde tarım ve hayvancılık yapan üreticilerden Kemal Habil ve Mahmut Erdoğan, Büyükşehir Belediyesinin tarım makineleri parkından aldıkları haşbaylı balya makinesini kullanarak işlerinde büyük bir kolaylık sağladıklarını belirttiler. Daha önce yem bitkilerinin biçilmesinden hazırlanmasına imkanların kısıtlı olması sebebiyle çok fazla zaman kaybettiklerini aktaran üreticiler, şimdilerde balya makinesi ile çok kısa sürelerde ve kolaylıkla işlerini yaptıklarını ifade ettiler.

ÜRETİCİLERDEN BAŞKAN GÜLER’E TEŞEKKÜR

Tarım makineleri sayesinde üretim alanlarının genişlediğini ve bu sayede çalışmalarını daha da büyüttüklerini aktaran üreticiler, kendilerine bu imkanı sağlayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkürlerini ilettiler.