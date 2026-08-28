Bursa Osmangazi Belediyesi'nin gençlerin medya dünyasına daha donanımlı adım atmalarına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Osmangazi Medya Akademisi, yoğun ve verimli geçen eğitim sürecinin ardından tamamlandı.

BURSA (İGFA) - Gençlerin iletişim sektörünü yakından tanımalarını, mesleki bilgi ile becerilerini geliştirmelerini ve alanında deneyimli isimlerin birikimlerinden faydalanmalarını sağlayan Osmangazi Medya Akademisi, eğitim programının son gününde de derslerle devam etti.

Akademinin kapanış gününde grafik tasarım ve kurgu teknikleri üzerine gerçekleştirilen eğitimlerle medya üretim sürecinin önemli aşamaları ele alındı.

GRAFİK TASARIMDAN KURGUYA KAPSAMLI EĞİTİM

Grafik Tasarım Eğitmeni Hasan Can Özyiğit, iki oturum halinde gerçekleştirdiği eğitimde grafik tasarımın temel unsurlarına ilişkin bilgi ve deneyimlerini kursiyerlere aktardı. Görsel iletişimin medya alanındaki öneminin işlendiği derste, etkili tasarım oluştururken dikkat edilmesi gereken noktalar üzerinde duruldu.

Günün devamında ise Kurgu Teknikleri Eğitmeni Semih Yemişçi, görüntünün işlenmesinden anlatının oluşturulmasına kadar kurgu sürecinin temel aşamalarını anlattı. Medya içeriklerinin hazırlanmasında kurgunun üstlendiği role ilişkin önemli bilgiler paylaşılırken, kursiyerler eğitim boyunca merak ettikleri konuları alanında deneyimli isimlere sorma imkanı buldu.

EĞİTİM SÜRECİ SERTİFİKA TÖRENİYLE TAÇLANDI

Akademi boyunca gerçekleştirilen eğitimlerle katılımcılar; sunuculuk ve spikerlikten internet haberciliğine, fotoğrafçılıktan kurgu tekniklerine, grafik tasarımdan medya sektörünün farklı çalışma alanlarına kadar geniş bir yelpazede bilgi edindi.

Yoğun eğitim programının tamamlanmasının ardından Osmangazi Medya Akademisi için sertifika töreni düzenlendi.

Törene katılarak kursiyerlerin heyecanına ortak olan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, sözlerinde şu ifadelere yer verdi:

'Medya, gazetecilik, habercilik, yazı ve görüntü sürekli gelişen, insanın kendisini sürekli geliştirmesini gerektiren alanlar. Öğrenciler sık sık 'Nasıl yazar ya da gazeteci olacağız?' diye soruyor. Hiçbir eğitimci birkaç yılda bir öğrenciyi yazar ya da gazeteci yapamaz. Biz ancak yol gösterebilir, işin tekniğini ve ipuçlarını aktarabiliriz. Yazmak her şeyden önce okumakla başlıyor. Haber, roman ve öykü okumak, Türk diline hakim olmak, dilimizin zenginliğini öğrenmek ve doğru kullanmak gerekiyor. Biz burada bunun ilk adımlarını attık. Bundan sonra da genç arkadaşlarımızın kendilerini geliştirmeye devam edeceklerine ve başarılı olacaklarına inanıyorum. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum.'

Konuşmaların ardından Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir ile Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Burak İleri, akademiye katkı sunan konuklara teşekkür plaketi takdim ederken, Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Süleyman Çavlı, katılımcılara sertifikalarını verdi.