Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Başkan Yusuf Alemdar’la birlikte Tarihi Uzunçarşı’da incelemelerde bulundu. Alemdar, “Tarihi çarşımızın üstünü kapatıp, Ayakkabıcılar ve Bakırcılar Çarşısı’nı da 3. Etap çalışmalarına dâhil ederek, burayı şehrimize kazandırmak istiyoruz. Sayın Bakan Yardımcımız teknik ekibin kısa süre içerisinde gelerek burada incelemeler yapacağını ve gerekli adımların hızla atılacağı müjdesini verdi. Hayırlı olsun” dedi. Bakan Yardımcısı Yazgı ise Tarihi Uzunçarşı’nın kültürel dokusunu bozmadan ortak bir çalışma planladıklarını kaydetti.KOCAELİ (İGFA) - Bir dizi ziyaret için Sakarya’ya gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve Milletvekili Ertuğrul Kocacık ile beraber Tarihi Uzunçarşı’yı ziyaret etti. İl Başkan Yardımcısı Ömer Arslan, Genel Sekreter Fikret Bayhan ve Özel Kalem Müdürü Murat Yıldırım da heyete eşlik etti.

Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden heyet Tarihi Uzunçarşı’nın üzerinin kapatılması ve üçüncü etap çalışmalarıyla ilgili detayları yerinde inceledi.

Uzunçarşı’nın üçüncü etap çalışmaları kapsamında üstünün kapatılması, kalan kısımların restore edilmesi gibi hususları yerinde inceleyen Yazgı’ya, Başkan Alemdar’da proje detaylarına ilişkin bilgiler verdi. Uzunçarşı ziyaretinde vatandaşlarla selamlaşan ve esnaflara hayırlı işler dileyen Yazgı, esnaf ve vatandaştan sıklıkla Uzunçarşı’nın üstünün kapatılması talebiyle karşılaştı.

TEKNİK EKİP KISA SÜRE İÇERİSİNDE GELECEK

Bakan Yardımcısı Yazgı, “Tarihi Uzunçarşı’nın kültürel dokusunu bozmadan altyapısını da tamamlayarak ortak bir çalışma planlıyoruz” diyerek teknik ekibin kısa bir süre sonra gelerek incelemelerde bulunacağı, gerekli adımların hızla atılacağı müjdesini verdi.

Başkan Alemdar ise Uzunçarşı’nın tarihi dokusunu bozmadan çalışmaları sürdürmek istediklerini ve hem vatandaşlar hem de esnaf açısından tarihi çarşıyı daha kullanışlı ve estetik bir hale getireceklerini dile getirdi.

TARİHİ UZUNÇARŞI’NIN ÜZERİ KAPANACAK

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı’yla tarihi Uzunçarşı’yla ilgili bilgileri paylaşan Başkan Alemdar, “Tarihi Uzunçarşı’da ilk 2 etabın restorasyonu tamamlanmış, tarihi ada yeni bir kimliğe kavuşmuştu. Şimdi ise üçüncü etabını tamamlamak ve çarşının üzerinin kapatılması için hazırlıklarımız var. Üçüncü etap çalışmalarına Ayakkabıcılar ve Bakırcılar Çarşını da dahil ederek Tozlu Cami’ye kadar bir bütün halinde olmasını arzu ediyoruz. Tarihi Uzunçarşı’mızın üstünü de kapatarak bu mirası en güzel şekilde geleceğe taşımak istiyoruz. Esnafımızın, vatandaşımızın da bu yönde. İnşallah bakanlığımızla birlikte çalışmalar yapacağız. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.