Tarım ve Orman Bakanlığının 'İçme ve Kullanma Suyu Güvenliği Planlarının Hazırlanma Projesi' kapsamında, Kocaeli'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Kocaeli / Sakarya / Düzce İçme-Kullanma Suyu Güvenliği Planları Eğitim ve Saha Çalışması' ile 'Kocaeli Su Verimliliği İl Planı Atölye Çalışması' tamamlandı.

KOCAELİ (İGFA) - İklim değişikliği, kuraklık, nüfus artışı ve artan su talebinin su kaynakları üzerindeki baskısı, suyun kaynağından başlayarak güvenli, verimli ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesini her geçen gün daha önemli hâle getirirken, Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen iki günlük program, su yönetiminin farklı alanlarında görev ve sorumluluk üstlenen tüm paydaşları bir araya getirdi.

Programa Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Su Verimliliği Daire Başkanı Aslıhan Korkmaz'ın yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdür Yardımcısı, Tarım ve Orman Bakanlığı temsilcileri, Kocaeli, Sakarya ve Düzce'den ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve teknik personeli, yerel yönetim temsilcileri ile Kocaeli Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesinden akademisyenler katıldı.

SUYUN GELECEĞİ, TÜM YÖNLERİYLE ELE ALINDI

Kamu kurumlarının saha ve uygulama tecrübesi, yerel yönetimlerin kent ölçeğindeki bilgi birikimi ve üniversitelerin bilimsel yaklaşımının aynı zeminde buluştuğu programda; su güvenliğinin güçlendirilmesi, mevcut su kaynaklarının korunması ve suyun daha verimli kullanılmasına yönelik çalışmalar çok yönlü olarak değerlendirildi. İki gün boyunca gerçekleştirilen sunum, atölye, teknik değerlendirme ve saha çalışmalarında; mevcut ve potansiyel risklerin belirlenmesi, bu risklere karşı alınabilecek önlemler ile güvenli ve sürdürülebilir su yönetimine yönelik çözüm önerileri ele alındı.

Programın ilk gününde 'İçme-Kullanma Suyu Güvenliği ve Plan Yaklaşımı: Proje Çalışmaları' ile 'Su Verimliliği İl Planı Hazırlık Metodolojisi' başlıklarında genel sunumlar gerçekleştirildi.

Kocaeli Su Verimliliği İl Planı Atölye Çalışması kapsamında ilin mevcut durumu değerlendirilirken katılımcılar; kentsel, endüstriyel ve tarımsal su verimliliği olmak üzere üç ayrı çalışma grubunda bir araya geldi.

KAYNAKTAN MUSLUĞA SU GÜVENLİĞİ, KOCAELİ UYGULAMALARIYLA İNCELENDİ

Programın önemli bölümlerinden birini 'Kaynaktan Musluğa Saha Ziyareti' oluşturdu. Kocaeli'nin sürdürülebilir ve akıllı su yönetimi alanındaki uygulamalarının yerinde incelendiği teknik gezi kapsamında ilk olarak İSU Uluslararası Merkez Laboratuvarı ziyaret edildi.

İçme-kullanma suyu güvenliği teknik boyutlarıyla ele alındığı buluşmada, Dünya Sağlık Örgütü yaklaşımıyla kaynaktan musluğa içme-kullanma suyu güvenliği planlarının hazırlanması, içme suyu sistemlerinde KBRN kaynaklı kirlenme olaylarına hazırlık ve müdahale, sistem şeması, risk kaydı ve izleme planlarının oluşturulması konularında uzmanlar tarafından sunumlar gerçekleştirildi.

SAPANCA GÖLÜ İÇİN KORUMA PLANI

Çalışmalar kapsamında Kocaeli ve Sakarya'nın önemli içme suyu kaynaklarından Sapanca Gölü'nün korunmasına yönelik 'Sapanca Gölü İçme Suyu Havzası Koruma Planı' hazırlanması da hedeflendi.

Söz konusu planla, gölün içme suyu kaynağı niteliğinin sürdürülebilir biçimde korunmasına yönelik gerekli koruma tedbirlerinin belirlenmesi amaçlandı.