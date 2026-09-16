Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kandıra sahillerinde yaz sezonu boyunca vatandaşların huzuru ve güvenliği için görev başındaydı. Zabıta Dairesi Başkanlığı ile Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne bağlı özel güvenlik ekiplerinin çalışmaları sayesinde 185 kayıp eşya sahibine ulaştırılırken, yoğun kalabalıkta ailesinden ayrı kalan 85 çocuk da güvenle ailelerine kavuşturuldu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında binlerce tatilciyi ağırlayan Kandıra sahillerinde vatandaşların huzur ve güvenliği için aldığı tedbirleri sezon boyunca sürdürdü.

Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri ile aynı daire bünyesinde görev yapan Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sahillerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı görev başında olurken, vatandaşlardan gelen talep ve ihbarlara da hızlı şekilde müdahale etti.

185 KAYIP EŞYA SAHİBİNE ULAŞTIRILDI

Yoğunluğun arttığı plajlarda unutulan ya da kaybolan eşyalar ekipler tarafından titizlikle muhafaza edildi. Sezon boyunca bulunan 185 kayıp eşya, yapılan çalışmaların ardından sahiplerine teslim edildi.

Ayrıca plaj ve yeşil alanlarda çadır kuran, ateş yakan veya çevredekileri rahatsız edecek davranışlarda bulunan şahıslara ekipler tarafından müdahale edildi. Mavi Bayrak kriterlerinin korunması ve sahillerde düzenin sağlanması amacıyla 7/24 görev yapan ekipler, vatandaşların güvenli ve huzurlu bir ortamda denizin keyfini çıkarmasına katkı sağladı.

85 ÇOCUK AİLESİNE GÜVENLE KAVUŞTURULDU

Büyükşehir ekiplerinin sahadaki en önemli çalışmalarından biri de kalabalık plajlarda ailelerinden ayrılan çocuklara yönelik oldu.

Sezon boyunca ailesini kaybeden 85 çocuk, ekiplerin hızlı müdahalesi ve koordineli çalışmasıyla kısa sürede ailelerine kavuşturuldu. Çocuklarını yeniden yanlarında gören aileler ekiplere teşekkür etti.

TATİLCİLERİN HUZURU BÜYÜKŞEHİR'E EMANET

Kandıra'nın yoğun ilgi gören sahillerinde sezon boyunca görev yapan Büyükşehir ekipleri, yaşanan olaylara müdahale etmekle kalmayarak sahadaki sürekli varlığıyla vatandaşlara güven verdi.

Plajlarda düzenin sağlanmasından kayıp eşyaların sahiplerine ulaştırılmasına, ailesinden ayrı kalan çocukların güvenle yakınlarına teslim edilmesine kadar birçok alanda görev yapan ekipler, vatandaşların tatillerini huzur ve güven içinde geçirebilmesi için sezon boyunca sahadan ayrılmadı.