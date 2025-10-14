A Milli Futbol Takımı bugün Gürcistan maçının oynanacağı Kocaeli Stadyumu'nu ziyaret etti. Teknik heyeti ve futbolcuları karşılayan Vali İlhami Aktaş ve Başkan Tahir Büyükakın, tarihi maç öncesi 'Size güveniyoruz' mesajı verdi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli, tarihi bir güne hazırlanıyor. Türkiye A Millî Futbol Takımı, 14 Ekim Salı (BUGÜN) Kocaeli'de ilk resmi maçına çıkacak. Aynı zamanda yeni stadyumda oynanacak ilk maç saat 21.45'te başlayacak.

Rakip, Gürcistan. Biletlerin, satışa çıktıktan dakikalar içinde tükendiği bu önemli maç öncesinde Milli Takımı, Kocaeli Stadyumu'nu ziyaret etti.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın, Milli Takımımızı kritik maç öncesinde karşılayarak moral verdi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Kocaelispor Başkanı Recep Durul da bu güzel buluşmada hazır bulundu.

MİLLİ TAKIMIMIZA GÜVEN TAM

Vali Aktaş ve Başkan Büyükakın, Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve futbolcularla tek tek tokalaşarak, kritik Gürcistan maçı için başarılar diledi.

Futbolcular adına Kaptan Hakan Çalhanoğlu'na çiçek takdim ettiler. Başkan Büyükakın, Türkiye Milli Takımımızın son dönemde iyi bir ivme yakaladığını hatırlatarak, Gürcistan maçında da futbolcularımızın iyi futbolla 3 puan alacağına inandığını vurguladı. Futbolcular da kendilerini yalnız bırakmayarak moral desteği veren Vali ve Başkan'a teşekkür etti.