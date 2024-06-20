Tarihçi Rıdvan Şükür, dokuz günlük Kurban bayramı tatili süresi içinde Eskişehir’e çiğbörek yemek için gitti.ESKİŞEHİR (İGFA) - Kitap çalışmaları sırasında yurdun birçok yerinde bulunan Rıdvan Şükür, değişik yörelerin çeşitli lezzetlerini yerinde tatmanın önemli olduğunu bildiği için çiğbörek yemek için Eskişehir’e geldiğini söyledi. Kendisi de Kırım Türkü bir aileye mensup olan Tarihçi Şükür, çiğböreğin kendileri için ayrı bir önemi olduğunu ifade etti.

Çiğbörek yiyenin çok az hasta olduğunu dair inanışın halk arasında kabul gördüğünü belirten Şükür, çocukluğunun bir lezzetin çiğbörek olduğunu dile getirdi.

Yayınlanan kitap sayısı 13’e ulaşan Şükür, çalışmalarına devam etme arzusunda olduğunu söyledi.