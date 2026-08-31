Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'nın 6 Ağustos tarihinde Bursa Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirdiği incelemeler sırasında ay sonuna kadar tamamlanacağını müjdelediği 1.250 araç kapasiteli otopark, planlanan sürede tamamlanarak hizmete açıldı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla Bursa Şehir Hastanesi yerleşkesinde trafik yoğunluğuna neden olan araç parklanma sorununu ortadan kaldıracak yeni otoparkı vatandaşların kullanımına açtı.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, 6 Ağustos'ta Bursa Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulunarak 31.500 metrekarelik alanda yapımı süren 1.250 araçlık otoparkın ağustos sonu itibarıyla hizmete açılacağını duyurmuştu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, belirlenen sürede çalışmalarını tamamladı ve yeni otopark hizmete hazır hale getirdi. Otopark yapımıyla eş zamanlı olarak Bursa Şehir Hastanesi yerleşkesindeki 700 metrelik iç yolları da yenileyen Büyükşehir Belediyesi, planlanan sürede hayata geçirdiği otopark çalışmasıyla da beraber bölgenin ulaşım imkânlarını büyük ölçüde rahatlattı.

'ŞAHİN BİBA BAŞKANIMIZ YERİ KENDİ TESPİT ETTİ'

Yaz aylarında 13-14 bin, kış aylarında ise yaklaşık 16 bin hastaya hizmet verdiklerini ifade eden Bursa Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Salih Metin, 'Tabii ki bu kadar hizmet artışıyla beraber hastanemize gelen araç sirkülasyonu da günlük yaklaşık 13 bin, 13 bin 250 civarı. Şahin Biba Başkanımızdan bir randevu alıp, konuyu arz ettik kendilerine. Eğiminden, ana kütleye, ana binamıza olan mesafesine, büyüklüğüne kadar her yeri kendi inceledi. 1.250 araçlık otoparka en uygun ve en hızlı şekilde dönüştürebilecek yer olduğunu tespit etti' diye konuştu.

'BİR AY BİTMEDEN TESLİM ETTİLER'

Ekiplerin gece gündüz çalıştığını ifade eden Başhekim Doç. Dr. Metin, 'Bir ay bitmeden de bize teslim ettiler. Bugün itibarıyla toplamda 4 bin 500 araçlık otopark kapasitesine ulaşmış olmanın verdiği mutluluktayız. Bu çalışmaların bu denli hızlı yürütülmesinde Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Şahin Biba'ya en derinden şükranlarımı sunuyor, çok teşekkür ediyorum' dedi. Otoparktan yararlanan vatandaşlar da Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Vekili Şahin Biba'ya teşekkür etti.