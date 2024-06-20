Dünya Türk Birliği Güney Marmara Bölge Başkanı Veteriner Hekim Ahmet Metin Alkan, aşırı sıcak havanın çiftlik hayvanlarında strese neden olarak süt verimini ve sağlığını olumsuz etkilediğini vurguladı.Enver GÜLER (BURSA İGFA)

Bursa’da sıcak hava etkisini sürdürüyor. Hafta sonunda daha da artacağı belirtilen hava sıcaklığı insanlar gibi hayvanları da olumsuz etkiliyor. Dünya Türk Birliği Güney Marmara Bölge Başkanı Veteriner Hekim Ahmet Metin Alkan, sıcak havanın hayvanların stresini arttırıp, verimini de düşürdüğünü vurguladı. Alkan, "Aşırı sıcaklar, çiftlik performansında negatif etkilere neden olur. Bunlar süt veriminde, üreme performansında düşüş gibi önemli etkiler olarak sayılabilir. Bu yüzden inekleri sıcaklık stresinden korumak için birtakım önlemler almak gerekir. Bu önlemleri, sulukların temiz ve hayvanların ulaşabilecekleri şekilde konumlandırılması, hayvanların serinleyebilmesi için havalandırma sisteminin uygun olması, gerektiğinde fanlarla mekanik havalandırma ve belli sürelerde otomatik devreye giren banyo sistemi bir takım önlemler olarak sıralanabilir. Unutulmaması gereken bir husus da hayvanın cereyanda kalmamasıdır" dedi.

SOKAK HAYVANLARINA DA DİKKAT

Ayrıca yaz aylarında aşırı sıcakların, sokak hayvanlarının suya ve yiyeceğe ulaşmasında zorluklar meydana getirdiğini belirten Dünya Türk Birliği Güney Marmara Bölge Başkanı Veteriner Hekim Ahmet Metin Alkan , bazı basit önlemlerle minik dostlara faydalı olunabileceğine dikkat çekti. Doğan, "Bir 5 litrelik pet şişe bile faydalı olur. Alttan 4 parmak seviyesinde keserek temiz su ve kuru mama koyup ulaşabilecekleri bir yere bırakabiliriz. Yemek artıkları sıcaklarda çok çabuk bozulur. Hayvanların hastalanmasına sebebiyet verebilir. Bu yüzden kuru mamayı tercih etmemizde fayda var" diye konuştu.