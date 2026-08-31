Sakarya'da şehir girişlerinde yıllardır yaşanan trafik yoğunluğuna kalıcı çözüm getirecek TEK Kavşağı Projesi'nde önemli bir aşama daha geride kaldı. Projenin ihalesi gerçekleştirildi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya'da ulaşım altyapısını güçlendirecek ve şehir içi trafik akışını rahatlatacak önemli projelerden biri olan TEK Kavşağı Projesi'nin ihalesi gerçekleştirildi.

Özellikle şehre girişlerde yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle yıllardır Sakarya'nın önemli ulaşım sorunları arasında yer alan kavşakta hayata geçirilecek projeyle bölgedeki trafik akışının kesintisiz hale getirilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, TEK Kavşağı'nın Sakarya ulaşımı açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, 'TEK Kavşağı, yıllardır şehrimizin gündeminde olan ve özellikle giriş güzergahında ciddi trafik yoğunluğuna neden olan önemli bir noktaydı. Bu sorunu kalıcı şekilde çözüme kavuşturmak için hazırladığımız alt geçit projesinin ihalesini gerçekleştirdik. Hedefimiz, şehrimizin girişinde yaşanan trafik sıkışıklığını ortadan kaldırmak ve hemşehrilerimize kesintisiz, güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sunmaktır' dedi.

Sakarya'da aynı anda dev ulaşım projelerini hayata geçirmek adına kolları sıvadıklarını aktaran Başkan Alemdar, vatandaşlardan anlayış ve sabır beklediklerini belirterek, 'Böylesine önemli ulaşım projelerini hayata geçirirken yapım süreçlerinde zaman zaman trafik yoğunluklarıyla karşılaşabiliyoruz. Biz çalışmalar devam ederken ulaşımın aksamaması için gerekli planlamaları yapacağız ancak bu süreçte hemşehrilerimizin sabrına ve anlayışına ihtiyacımız olacak. Yaşanabilecek geçici sıkıntıların sonunda şehrimizin uzun yıllardır beklediği kalıcı çözümler, modern ulaşım ağlarını Sakarya'ya kazandıracağız' ifadelerini kullandı.