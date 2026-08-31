Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu'nun önemli tarihi ve kültürel değerlerinden biri olan Kurul Kalesi'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne taşınması için çalışmalara başladıklarını açıkladı.

ORDU (İGFA) - Ordu'da Kurul Kalesi'nin Ordu'nun tarihi ve kültürel mirası açısından büyük önem taşıdığını belirten Başkan Güler, alanın uluslararası alanda tanınırlığını artırmak ve UNESCO Dünya Mirası statüsüne kazandırmak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Başkan Güler, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'Kurul Kalesi'ni UNESCO Dünya Mirası'na taşımak için çalışmalara başladık. Burası Ordu'muzun çok önemli tarihi ve kültürel değerlerinden bir tanesi. Kurul Kalesi'nin sahip olduğu tarihi zenginliği dünya ölçeğinde tanıtmak ve gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak istiyoruz. Bu doğrultuda gerekli çalışmaları başlattık.'

Başkan Güler'in açıklaması, Kurul Kalesi'nin Ordu turizmine ve kentin uluslararası tanıtımına daha fazla katkı sağlaması yönünde önemli bir adım olarak değerlendirildi.