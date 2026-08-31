Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 'Ailem Kocaeli Buluşmaları' kapsamında düzenlediği program, Anne Şehir Yaşam Merkezi Lotus Bahçe'de yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programın konuğu Dr. Ömer Demirbağ, 'Saklı Cennetimiz Aile' başlıklı söyleşisinde aile kurumunun birey ve toplum hayatındaki önemine dikkat çekti.

KOCAELİ (İGFA) - Aşk-ı Niyaz Musiki Derneği'nin dinletisiyle başlayan program, katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Dinletinin ardından Dr. Ömer Demirbağ, 'Saklı Cennetimiz Aile' söyleşisiyle katılımcılarla buluştu.

Konuşmasında aile kurumunun manevi dinamiklerine değinen Demirbağ, 'İnsanlığın temeli ailedir. Allah'ın yarattıkları içerisindeki en güzel ve en mükemmel varlık insandır' ifadelerini kullandı. Modern yaşamın aile üzerindeki yıpratıcı etkilerine dikkat çeken Demirbağ, aile içerisinde sevgi, anlayış, güven ve merhamet ortamının korunmasının önemini vurguladı. Demirbağ, 'Aile yalnızca aynı çatı altında yaşamak değil; birlikte huzuru, merhameti ve paylaşmayı öğrenmektir. Sağlam aile yapısı, sağlıklı nesillerin yetişmesindeki en önemli etkendir' diyerek tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.

'AİLE GÜÇLÜ OLDUĞUNDA BİREY DE TOPLUM DA GÜÇLENİR'

Ailenin bireyin gelişimindeki ve toplumun geleceğindeki belirleyici rolüne de değinen Demirbağ, 'Toplumun kalbi ailedir. Aile güçlü olduğunda birey de toplum da güçlenir. Sevgi, merhamet ve sorumluluk bilinci ailede başlar. Bu nedenle aileyi korumak, sadece bireysel bir tercih değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluktur' dedi. Söyleşinin ardından katılımcılardan gelen soruları yanıtlayan Dr. Ömer Demirbağ, aile yaşamına ilişkin deneyim ve değerlendirmelerini paylaşarak programı tamamladı.

'AİLEM KOCAELİ' İLE GÜÇLÜ AİLE, GÜÇLÜ TOPLUM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 'Ailem Kocaeli' çalışmalarıyla aileyi bütüncül bir yaklaşımla ele alarak bireylerin psikososyal, fiziksel ve ruhsal iyilik hâllerini destekleyen önleyici ve geliştirici faaliyetler yürütüyor. Milli ve manevi değerler temelinde sürdürülen çalışmalarla toplumsal gelişime katkı sunulması, aile bağlarının güçlendirilmesi ve bireylerin aile olma bilincinin pekiştirilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda kadın, çocuk ve ailelerin fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan sağlıklı gelişimlerine yönelik destekleyici çalışmalar da gerçekleştiriliyor.