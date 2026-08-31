Konya Büyükşehir Belediyesi'nin aile bağlarını güçlendirmek amacıyla düzenlediği Anne-Kız Kampı, anneler ve kızlarını doğayla iç içe keyifli bir programda buluşturdu.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Anne-Kız Kampı, ailelerin birlikte güzel vakit geçirmelerine imkan sağladı.

Spor Konya Kamp Alanı'nda (Çumra Apa Barajı) düzenlenen Anne-Kız Kampı'nda katılımcılar, doğayla iç içe unutulmaz bir kamp deneyimi yaşadı.

Bir gece iki gün süren etkinlikte, doğanın eşsiz atmosferinde 7-9 ve 10-12 yaş grubundaki kız çocukları ile anneleri unutulmaz anlar yaşadı.

Kamp boyunca keyifli vakit geçiren çocuklar, anneleriyle birlikte tahta oyunları, oryantiring, survivor parkuru, laser run, ok atma ve ahşap boyama gibi sportif, eğitsel ve sanatsal etkinliklerde yer aldı.