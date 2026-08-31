Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi destekleyen projeleriyle üreticilerin yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Alanya, Serik, Elmalı, Gündoğmuş ve Konyaaltı İlçelerindeki kırsal mahallere toplam 12 bin 300 metre sulama borusu desteği sağlandı.

ANTALYA (İGFA) - Yerelden kalkınma hedefiyle üreticinin her alanda yanında olan, suyun verimli kullanımını sağlayarak bereketli topraklara hayat katmak için çalışan Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin üreticilere sulama borusu destekleri sürüyor.

BEREKETLİ TOPRAKLARA VE SUYA YATIRIM

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Sertaç Gökhan, tarım arazilerinde verimin artması ve sulama suyu ihtiyacının karşılanması için desteklerin sürdüğünü belirterek, 'Kaş'tan Gazipaşa'ya 19 ilçemizde tarımsal altyapıya yönelik desteklerle kırsal bölgelerin ihtiyaçlarına çözüm üretiyoruz. Alanya ilçesine bağlı Sapadere, Bademağacı, Yaylakonak ve Bıçakçı mahallelerine, Serik ilçesinin Hasdümen ile Konyaaltı ilçesinin Çağlarca Mahallelerine toplam 5 bin 900 metre boru teslimatı gerçekleştirildi. Ayrıca Alanya'nın Öteköy, Taşbaşı, Bayır ve Değirmendere, Gündoğmuş'un Çaltı ile Elmalı'nın da Gümüşyaka mahallelerine 6 bin 400 metre boru sevkiyatı sağlandı. Böylece Alanya, Serik, Elmalı, Gündoğmuş ve Konyaaltı'nda bulunan kırsal mahallelere toplam 12 bin 300 metre boru desteği sağlandı' diye konuştu.

DESTEKLER ARTARAK SÜRECEK

Sertaç Gökhan, Antalyalı üreticilere desteklerin süreceğini söyleyerek, '2026 yılı içerisinde Antalya genelinde yaptığımız tespitler sonucunda vahşi sulamaların önüne geçmek amacıyla toplam 100 bin metre boru desteği vermeyi planlıyoruz. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir'in talimatları doğrultusunda halkımızın yaşam kalitesini artırmak ve altyapı ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz' dedi.