TAPSİAD, son günlerde Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarının yalnızca doğal yaşamı değil, sürdürülebilir üretimi, sanayiyi ve ülke ekonomisini de tehdit ettiğine dikkat çekerek, toplumsal duyarlılık çağrısında bulundu.

BURSA (İGFA) - Türkiye'nin farklı bölgelerinde peş peşe yaşanan orman yangınlarını değerlendiren Tüm Ahşap Palet Sanayicileri İş İnsanları Derneği (TAPSİAD) Başkanı Akın Balcıoğlu, ormanların yalnızca ekolojik açıdan değil, üretim, istihdam ve ekonomik sürdürülebilirlik bakımından da stratejik öneme sahip milli bir değer olduğunu ifade etti.

Ormanlar Stratejik Bir Kaynak

Başkan Balcıoğlu, orman varlığının ahşap ve orman ürünleri sanayisinden lojistik, mobilya, ambalaj ve inşaat sektörüne kadar birçok alanın temel hammaddesini oluşturduğunu belirterek, yaşanan her yangının yalnızca doğal alanları değil, gelecek yılların üretim kapasitesini ve ekonomik değerini de olumsuz etkilediğini söyledi.

Sürdürülebilir Üretimin Temeli

Sürdürülebilir ormancılığın çevresel sorumluluğun yanı sıra sanayinin rekabet gücü açısından da büyük önem taşıdığına dikkat çeken Akın Balcıoğlu, 'Bugün dünya, hammaddenin kaynağını ve üretim süreçlerini her zamankinden daha fazla sorguluyor. Sürdürülebilir şekilde yönetilen ormanlar; üretim güvenliği, ihracat ve uluslararası rekabet açısından stratejik bir değere sahip. Ormanlarımızı korumak, geleceğin üretim altyapısını korumaktır.' değerlendirmesinde bulundu.

Sürdürülebilir şekilde yönetilen ormanların hem doğal yaşamın korunmasına hem de üretimin devamlılığına katkı sağladığını belirten Başkan Balcıoğlu, ormanların korunmasının çevresel olduğu kadar ekonomik bir sorumluluk da olduğunu ifade etti.

Yangınları Önlemek Esas

Yangınların ardından yürütülen ağaçlandırma çalışmalarının önemli olduğunu ancak asıl başarının yangınların önlenmesiyle sağlanacağını vurgulayan Akın Balcıoğlu, 'Küçük bir ihmal, onlarca yılda oluşan doğal zenginliği ve ekonomik değeri birkaç saat içinde yok edebiliyor. Yangınla mücadelede en büyük başarı, yangının hiç çıkmamasıdır. Bu nedenle kamu kurumlarından vatandaşlara kadar herkesin aynı hassasiyetle hareket etmesi gerekiyor.' ifadelerini kullandı.

Başkan Balcıoğlu, ormanların korunmasının yalnızca çevreyi değil, Türkiye'nin üretim gücünü, ekonomik geleceğini ve gelecek nesillere bırakılacak en önemli mirası korumak anlamına geldiğini belirtti.