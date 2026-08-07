Fast Moto 22 Keşan Motosiklet Kulübü Başkanı Selim Şen, son dönemde artan motosiklet kazalarına dikkat çekerek hem motosiklet hem de otomobil sürücülerine önemli uyarılarda bulundu. Şen, trafik güvenliğinin ancak kurallara uyulması, karşılıklı saygı ve dikkatle sağlanabileceğini söyledi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Son dönemde artış gösteren motosiklet kazaları üzerine açıklamalarda bulunan Fast Moto 22 Keşan Motosiklet Kulübü Başkanı Selim Şen, trafikte güvenliğin sağlanması için hem motosiklet sürücülerine hem de otomobil kullanıcılarına önemli sorumluluklar düştüğünü belirtti.

Motosiklet sürücülerinin trafikte diğer araçlardan farklı bir ayrıcalığa sahip olmadığını vurgulayan Şen, tek şeritli yollarda araçların arasından geçmenin doğru olmadığını ifade etti. Motosikletlerin küçük yapısı nedeniyle zaman zaman dar alanlardan ilerlemek zorunda kalındığını dile getiren Şen, özellikle kurye sürücülerinin zaman baskısı altında çalıştığını ancak bunun trafik kurallarının ihlal edilmesini haklı göstermeyeceğini söyledi.

Otomobil sürücülerine de çağrıda bulunan Şen, motosikletlerin trafiğin ayrılmaz bir parçası olduğunun unutulmaması gerektiğini belirterek sürücülerin aynalarını daha sık kontrol etmeleri gerektiğini kaydetti.

Kazaların önemli nedenlerinden birinin sinyal kullanılmaması olduğuna dikkat çeken Şen, motosiklet sürücülerinin bir aracın yanından geçerken ilk olarak sinyal verip vermediğini kontrol ettiğini söyledi. Özellikle şehir merkezlerinde bazı sürücülerin ne sinyal kullandığını ne de aynalarını kontrol ettiğini belirten Şen, motosiklet, bisiklet ve elektrikli scooter sayısındaki artış nedeniyle sinyal vermenin ve ayna kontrolünün artık zorunluluk haline geldiğini ifade etti.

Kask kullanımının hayati önem taşıdığını vurgulayan Şen, 'Kask hayat kurtarır. Bunun önemini çoğu zaman ancak bir kaza yaşandığında anlarız. Kask, motosiklet sürücüsü için vazgeçilmez bir güvenlik ekipmanıdır.' dedi. Kask kullanılmamasının yalnızca sürücüyü değil, trafikteki diğer kişileri de riske attığını belirten Şen, seyir halindeyken göze böcek kaçması ya da arı sokması gibi durumların ciddi kazalara yol açabileceğini söyledi.

Kask takmayan sürücülere yönelik yaptırımların yetersiz olduğunu savunan Şen, cezaların artırılması gerektiğini belirterek, kasksız motosiklet kullananların ehliyetlerine belirli süreyle el konulması ve araçlarının trafikten men edilmesi gibi daha caydırıcı uygulamaların değerlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.