Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kuzeyşehir ve Güneyşehir Konutları'nda hak sahiplerine anahtar ve tapu teslim süreci başladı. Aynı törende Bahçelievler Konutları Projesi'nin ilk etabında yer alan 5 bin konutun da temeli atıldı.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen konut projelerinde önemli bir aşama daha tamamlandı. Kuzeyşehir ve Güneyşehir Konutları Hak Sahiplerine Anahtar Teslimi, Kat ve Daire Kurası ile Bahçelievler Konutları Temel Atma Töreni, Kamil Ocak Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Program kapsamında, Gazikonut tarafından Kuzeyşehir ve Güneyşehir'de yapımı devam eden bin konut için kat ve daire belirleme kurası noter huzurunda yapıldı. Daha önce hak sahibi olarak belirlenen vatandaşların blok, kat ve daire bilgileri kura sonucunda kesinleşti. Kura işlemlerinin ardından bin konutun anahtar ve tapu teslim süreci başlatıldı. Hak sahiplerine anahtar ve tapuları AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından teslim edildi. Törenin ardından diğer hak sahiplerinin konut teslim işlemlerinin de başlayacağı bildirildi.

Programın devamında, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iştiraki Gazikonut tarafından hayata geçirilen Bahçelievler Projesi'nin ilk etabında yer alan 5 bin konutun temel atma töreni gerçekleştirildi.

Tören alanına kurulan canlı bağlantı ile proje sahasından programa katılan Gazikonut Genel Müdürü Mesut Şahin, temel atma seremonisine eşlik ederek projenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

YAZICI: 'GAZİANTEP MARKA DEĞERİ YÜKSEK BİR ŞEHİR'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Gaziantep'te gerçekleştirilen projelerin önemine dikkat çekerek, konutların tamamlanmasının ve yeni projelerin temelinin atılmasının şehir için önemli bir kazanım olduğunu söyledi.

Gaziantep'in ticaret, sanayi ve eğitim alanlarında marka değeri yüksek şehirlerden biri olduğunu belirten Yazıcı, kentin gerçekleştirdiği çalışmalarla Türkiye'ye örnek olduğunu ifade etti.

Yazıcı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin hak sahiplerine yönelik süreçleri objektif şekilde yürüttüğünü belirterek, çalışmalara katkı sunan Başkan Fatma Şahin ve tüm ekiplere teşekkür etti.

ŞAHİN: 'BU ŞEHRİ DAHA GÜVENLİ YAPMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Gaziantep Modeli'nin ortak akıl ve iş birliği anlayışıyla yürütüldüğünü söyledi. Deprem felaketinin ardından güvenli yapılaşmanın önemine vurgu yapan Şahin, 'Bu şehri daha güvenli yapmak için elimizden gelen çabayı göstermeye devam ediyoruz.' dedi. Gaziantep'i eğitim, bilim, spor ve medeniyet şehri haline getirmek için çalışmaların sürdüğünü belirten Şahin, kentteki dönüşüm sürecinin tüm kurumların iş birliğiyle devam edeceğini ifade etti.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber de kentteki toplu konut çalışmalarına dikkat çekerek, Gaziantep'in yerel yönetimler alanında birçok konuda Türkiye'ye örnek olduğunu söyledi. Vali Çeber, yürütülen projelerle birlikte birkaç yıl içerisinde kentte konut ihtiyacının önemli ölçüde azalacağını belirtti.

Törene katılan AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak da Kuzeyşehir ve Güneyşehir'deki kura ve teslim süreçleri ile Bahçelievler Projesi'nin vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu.