ANFAŞ Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı, iş insanı ve sağlıklı yaşam savunucusu Ali Bıdı, İzmir Ege Medya Platformu'nun konuğu oldu. Kendi sağlık deneyimlerini ve beslenme anlayışını paylaşan Bıdı, kronik hastalıklarla mücadelesinde yaşam tarzı değişikliklerinin etkili olduğunu savunarak sağlıklı yaşam konusunda önerilerde bulundu.

İZMİR (İGFA) - ANFAŞ Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı Ali Bıdı, İzmir Ege Medya Platformu'nun düzenlediği toplantıda gazetecilerle bir araya geldi. Platform Başkanı Ahmet Kaplan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen buluşmada Bıdı, yaşam öyküsünü, girişimcilik serüvenini ve sağlıklı yaşam konusundaki görüşlerini anlattı.

İlerleyen yaşına rağmen zorlu spor disiplini, atletik başarıları ve yüksek yaşam enerjisiyle dikkat çeken 77 yaşındaki iş insanı ve sağlıklı yaşam gurusu Ali Bıdı, modern tıbbın ve beslenme alışkanlıklarının ötesine geçen yaşam felsefesiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

77 yaşındaki Bıdı, yıllarca bel, sırt ve diz ağrıları ile romatizmal rahatsızlıklar yaşadığını, ayrıca kalın bağırsağında polip tespit edildiğini belirterek, bu süreçten sonra beslenme alışkanlıklarını tamamen değiştirdiğini söyledi. Yaklaşık 24 yıl önce vegan beslenmeye geçtiğini ifade eden Bıdı, uzun yıllardır ilaç kullanmadığını ve yaşam tarzı değişikliğinin sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğunu dile getirdi.

Modern beslenme alışkanlıklarını eleştiren Bıdı, insan sağlığının korunmasında doğal ve bitki ağırlıklı beslenmenin önemli olduğunu savundu. Vücudun en güçlü savunma mekanizmasının kendi hücresel yapısı olduğunu ifade eden Bıdı, yeterli su tüketimi, düzenli egzersiz ve dengeli beslenmenin yaşam kalitesini artırdığını öne sürdü.

BİR YANDA SAĞLIK MÜCADELESİ DİĞER YANDA İLHAM VERİCİ GİRİŞİMCİLİK HİKAYESİ

Sağlıklı yaşam gurusu Ali Bıdı'nın sağlık mücadelesinin ardında aynı zamanda ilham verici bir girişimcilik hikâyesi yatıyor. Gençlik yıllarında 'Fakir doğdum ama fakir ölmeyeceğim' diyerek yola çıkan Bıdı, ticari hayatında Aquatherm firması ile tanışarak markanın Türkiye distribütörlüğünü üstlendi.

İş hayatında dürüstlüğü ana ilke edindiğini söyleyen Bıdı, 'Hayatım boyunca kimseye yanlış yapmadım. Para kazanmasını bilmeyen, para harcamasını da bilmez. Alın teri ve emek olmadan kazanılan paranın değeri kıymeti bilinmez' diyor.

VERMEDEN PAYLAŞMADAN SADECE ALARAK MUTLU OLAMAZSINIZ

Kazandığı maddi ve manevi birikimi toplumla paylaşmanın mutluluğuna inanan Bıdı, 'Ben vererek ve paylaşarak mutlu olmayı öğrendim. Paylaşmadan, vermeden sadece alarak hiçbir zaman mutlu olamazsınız' ifadelerini kullandı.

İş hayatındaki başarısına da değinen Bıdı, dürüstlüğü ve emeği temel ilke edindiğini belirterek, kazandığı bilgi ve tecrübeyi toplumla paylaşmayı önemsediğini söyledi. Gelecekte edindiği deneyimleri aktaracağı bir 'Ali Bıdı Sağlıklı Yaşam Merkezi' kurmayı hedeflediğini açıkladı.

'BESLENME ALIŞKANLIĞINI DEĞİŞTİRMEK YÜKSEK DİSİPLİN GEREKTİRİR'

Beslenme alışkanlıklarını değiştirmenin yüksek bir disiplin gerektirdiğinin altını çizen Bıdı, bencil beynin ve damak tadı bağımlılığının aşılması gerektiğini ifade etti.

Ancak radikal değişikliklerin vücutta şok etkisi yaratabileceği konusunda da uyarıda bulunarak, 'Hemen birdenbire veganlığa geçmeyin, bu tehlikeli olabilir. Geçiş yavaş yavaş yapılmalıdır. Eti minimuma düşürün; eğer ille de yiyecekseniz yağda kızartılmış olanları değil, mutlaka haşlama olanları tercih edin. İneklerin yediği otları ve yeşillikleri tüketin' diye konuştu.

İçecek alışkanlıklarına da değinen Bıdı, siyah çay tüketimini asidik yapısı nedeniyle tavsiye etmediğini, Çay'ın açlık hissini yalancı şekilde kapatarak vücudun temel su dengesini bozduğunu kaydediyor.

DİŞLERİN GÖREVİNİ MİDEYE YAPTIRMAYIN

Sağlıklı yaşam gurusu Bıdı, 'Dişlerin görevini mideye yaptırmayın. Çiğnemeden yutulan her lokma metabolizmaya yük getirir. Günlük hayatta sporu eksik etmeyin; koşabiliyorsanız koşun, koşamıyorsanız yürüyün, yürüyemiyorsanız yüzün, merdiven inip çıkın ama mutlaka hareket edin.' Sözleriyle sağlıklı yaşam uyarılarında bulunuyor.

KENDİ SAĞLIK FELSEFESİNİ OLUŞTURDU

Almanya'da geçirdiği 15 yıllık çalışma hayatı boyunca hastalıklarla yoğun bir mücadele veren ve edindiği tecrübelerle kendi sağlık felsefesini oluşturan Ali Bıdı, edindiği disiplini uluslararası alanda spor başarılarına dönüştürüyor. Yaklaşık 400 kitap okuyarak anatomi, hücresel sağlık ve beslenme üzerine uzmanlaşan Bıdı, 27 Eylül'de Rusya'da düzenlenecek uluslararası zorlu yarışlarda Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor.

'VÜCUT MOTORUNU KENDİ ELLERİMİZLE YAKIYORUZ'

İş insanı ve sağlıklı yaşam gurusu Ali Bıdı, beslenme analizlerinde hayvansal gıdalar ile işlenmiş karbonhidratların insan fizyolojisine uygun olmadığını savunuyor. İnsanoğlunun anatomik olarak hayvansal gıdaya göre dizayn edilmediğini belirten Bıdı, et ve süt ürünlerinin vücutta asidik reaksiyon oluşturduğunu dile getirdi. Özellikle günümüz insanının göbekli olmasının arkasındaki ana sebebin buğday tüketimi olduğunu belirten Bıdı, 'Buğday vücutta tutkal gibi bir etki yaratır. Ekmek yiyen bir kişi 1-2 saat sonra yeniden acıkır. Çünkü egoist beyin sürekli daha fazlasını ister. Bugün erkeklerde prostat, kadınlarda ise göğüs kanseri vakalarının bu kadar yaygınlaşmasının temelinde beslenme zincirindeki bu kırılmalar yer almaktadır. Trans yağlar ise adeta birer hücre katilidir; bütün canlı hücre yapısını öldürür.' diye konuştu.

İŞTE İŞ İNSANI VE SAĞLIKLI YAŞAM GURUSU ALİ BIDI'NIN SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN TAVSİYELERİ...

Tavuk ve Yumurta Yanılgısı: Tavuk yumurtayı insan yesin diye değil, çoğalmak ve kendi neslini devam ettirmek için yapar. Hayvansal protein yerine bitkisel kaynaklara yönelmeliyiz.

Tavuk yumurtayı insan yesin diye değil, çoğalmak ve kendi neslini devam ettirmek için yapar. Hayvansal protein yerine bitkisel kaynaklara yönelmeliyiz. Doğal Protein Kaynakları: Siyah meyveler, enginar, lahana, mercimek ve brokoli gibi gıdalar yüksek protein ve enerji barındırır. Kırmızı pancar hücresel yenilenme için kesinlikle tüketilmelidir.

Siyah meyveler, enginar, lahana, mercimek ve brokoli gibi gıdalar yüksek protein ve enerji barındırır. Kırmızı pancar hücresel yenilenme için kesinlikle tüketilmelidir. Kolesterol Gerçeği: Kolesterol vücudun ana gücüdür ve vücut ihtiyaç duyduğunda bunu kendisi kullanır.

Kolesterol vücudun ana gücüdür ve vücut ihtiyaç duyduğunda bunu kendisi kullanır. Meyve Tüketim Kuralları: Meyveler yemekten sonra değil, mutlaka yemekten önce tüketilmelidir. Meyve suyu sıkılarak değil, meyvenin kendisi lifleriyle yenmelidir.