Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, zeytinliklerde zeytin sineği zararlısına karşı ilaçlı mücadele döneminin başladığını duyurdu. Üreticilerin rüzgarsız havalarda, Bakanlık onaylı ruhsatlı ürünlerle ilaçlama yapmaları istendi.

BURSA (İGFA) - Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, yapılan arazi kontrolleri ve tuzak takipleri sonucunda ilçedeki tüm zeytin üretim alanlarında zeytin sineği (takoz) zararlısına karşı ilaçlı mücadeleye başlanması gerektiğini duyurdu.

Müdürlük, yapılan arazi kontrolleri ve tuzak takipleri sonucunda, Mudanya'nın tüm mahallelerindeki zeytinliklerde ilaçlı mücadele döneminin başladığını bildirdi.

Üreticilerin vakit kaybetmeden ruhsatlı bitki koruma ürünleriyle mücadeleye başlamalarının büyük önem taşıdığının altı çizilirken, özellikle rüzgârsız havalarda ilaçlama yapılması ve kullanılan ilaçların çevredeki diğer kültür bitkilerine, başta incir olmak üzere, bulaşmaması için gerekli tedbirlerin alınması istendi.

Yetkililer, üreticilerin yalnızca Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış bitki koruma ürünlerini kullanmaları gerektiğini, ilaç listesine Bakanlığın Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı üzerinden ulaşılabileceğini duyurdu.