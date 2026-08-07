Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Savunma Sanayii Başkanlığı ve ASELSAN iş birliğiyle geliştirilen Güvenli Elektronik Küpe İzleme Sistemi'nin (GEKİS) ilk uygulamasının Kars'ta başlatıldığını açıkladı. Sistemle büyükbaş hayvanlar elektronik çipli dijital kimliğe kavuşacak.

ANKARA (İGFA) --Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hayvancılıkta dijital dönüşüm kapsamında geliştirilen Güvenli Elektronik Küpe İzleme Sistemi'nin (GEKİS) ilk uygulamasının Kars'ta hayata geçirildiğini duyurdu.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Savunma Sanayii Başkanlığı ve ASELSAN iş birliğiyle geliştirilen sistemin ilerleyen süreçte ülke genelinde yaygınlaştırılacağını belirtti. Yeni uygulamayla birlikte büyükbaş hayvanların elektronik çipli dijital kimliğe sahip olacağını ifade eden Yumaklı, sistem sayesinde hayvanların doğumundan itibaren tüm bilgilerinin güvenli şekilde kayıt altına alınacağını kaydetti.

GEKİS ile büyükbaş hayvanların doğum, aşılama, sağlık kayıtları, hareketleri, satış ve kesim süreçlerinin elektronik ortamda güvenli biçimde takip edileceğini belirten Yumaklı, sistemin yalnızca bir küpe uygulaması olmadığını, güvenli kayıt, etkin takip ve sağlıklı üretim altyapısı sağlayacağını vurguladı. Bakan Yumaklı, projenin hayata geçirilmesine katkı sunan Savunma Sanayii Başkanlığı, ASELSAN, mühendisler ve üreticilere teşekkür ederek, 'Ülkemize ve hayvancılık sektörümüze hayırlı olsun.' ifadelerini kullandı.