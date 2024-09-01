Manisa Büyükşehir Belediyesi, ‘Can Yoldaşım’ projesiyle sokak hayvanlarına yeni bir yuva kazandırıyor. Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde özel terapi eğitimi alan Tanyel de geçtiğimiz aylarda Salihli Benim Dünyam Rehabilitasyon Merkezi'nde yeni bir hayata başladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının daha iyi koşullarda yaşamasını sağlamak ve sahiplendirilmelerine teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiği ‘Can Yoldaşım’ projesini sürdürüyor.

Proje kapsamında gerekli eğitimleri alarak sahiplendirilen sokak hayvanları, kamu kurumları, üreticiler, okullar ve rehabilitasyon merkezlerinde can yoldaşlığı yapıyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde özel terapi eğitimi alan köpeklerden bir tanesi de Tanyel. Salihli Benim Dünyam Rehabilitasyon Merkezi’nin sahiplendiği Tanyel, çocuklarla birlikte bahçe etkinliklerine de katılıyor. Çocukların okula uyum sürecini hızlandıran Tanyel, Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri tarafından yerinde takip edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde görevli Uzman Köpek Eğitmeni Serhan Karabey Doğru, ‘Can Yoldaşım’ projesini anlattı. Doğru, “Can dostlarımızı arama kurtarma ve yangın tespit köpeği gibi insanlık yararına kullanılabilecek şekilde eğitiyoruz. Bunun yanında sosyal köpeklerimizi de eğitmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda ‘Can Yoldaşım’ ismiyle yürüttüğümüz projeyle özellikle sokak hayvanlarının sahiplenme sayısının artmasını hedefliyoruz” dedi.