Osmangazi Belediyesi, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın doğumunun 125'inci yılı dolayısıyla düzenlediği etkinlikle gençleri 'Beş Şehir'de anlatılan Bursa'nın tarihi mekanlarında edebiyat ve tarih ekseninde buluşturarak kentin kültürel hafızasını yerinde deneyimlemelerini sağladı.

BURSA (İGFA)- Osmangazi Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Osmangazi Kent Konseyi, Gençlik Meclisi ile birlikte Türk edebiyatının en önemli isimlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar'ın doğumunun 125'inci yılı dolayısıyla anlam yüklü bir etkinliğe imza attı. Edebiyatı yalnızca sayfalarda bırakmayan, gençleri Tanpınar'ın satırlarından Bursa'nın tarihine uzanan özel bir yolculuğa çıkaran etkinlikte, usta yazarın 'Beş Şehir' adlı eserinde anlattığı Bursa, bu kez kitap sayfalarından çıkıp sokaklarda, türbelerde, külliyelerde ve tarihi meydanlarda yeniden hayat buldu.

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Bursa'ya duyduğu hayranlığı gelecek kuşaklara aktarmak ve gençlerin yaşadıkları şehre edebiyat penceresinden bakmalarını sağlamak amacıyla hazırlanan program, Şadırvanlı Han Eğitim Akademisi'nde düzenlenen okuma atölyesiyle başladı. Eğitmen Pelin Yılmaz'ın rehberliğinde gerçekleştirilen atölyede gençler, Tanpınar'ın 'Beş Şehir' eserinin Bursa bölümünü birlikte okuyarak yazarın şehir tasavvurunu, zaman anlayışını ve Bursa'ya yüklediği anlam katmanlarını değerlendirdi. Osmanlı medeniyetinin izlerini taşıyan tarihi Şadırvanlı Han'da gerçekleştirilen okuma programı, katılımcılara adeta Tanpınar'ın cümleleri arasında geçmişe uzanan bir yolculuk yaşattı.

TANPINAR'IN SATIRLARINDAKİ TARİHİ YAKINDAN HİSSETTİLER

Okuma atölyesinin ardından başlayan kültür gezisinde ise gençler, Tanpınar'ın eserinde bahsettiği mekanları tek tek ziyaret etti. Tarihi yolculuğun ilk durağı II. Murad Külliyesi ve Sultan Türbeleri oldu. Burada kuruluş yıllarına ilişkin bilgiler alan gençler, ardından Tophane'de Osmangazi ve Orhangazi türbelerini ziyaret etti. Program, Yeşil Türbe, Emir Sultan Hazretleri Türbesi ve Yıldırım Külliyesi ile devam ederken, her durakta Tanpınar'ın eserinden ilgili bölümler okunarak mekanların edebiyatla kurduğu bağ yeniden canlandırıldı. Günün son durağı ise Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi oldu. Gençler, Bursa'nın fethini ve şehrin kuruluş hikayesini panoramik anlatımla deneyimlerken, Tanpınar'ın satırlarında hissettikleri tarih duygusunu bu kez görsel bir atmosfer içerisinde yaşama fırsatı buldu.

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın eserlerinde sıklıkla dile getirdiği 'zaman' kavramı, gezi boyunca tarihi mekanlarda yapılan okumalarla somut bir deneyime dönüştü. Böylece gençler, Bursa'nın hafızası, ruhu ve medeniyet birikimiyle yaşayan büyük bir kültür mirası olduğunu yakından hissetti.

'AMACIMIZ GENÇLERİN BURSA'YA TARİH VE EDEBİYAT GÖZÜYLE BAKMALARINI SAĞLAMAK'

Edebiyatın şehir kültürünü yaşatmadaki önemine dikkat çeken Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Sevim Sakallı, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın doğumunun 125'inci yılı dolayısıyla çalışma atölyeleri oluşturduklarını belirterek, 'Beş Şehir' kitabında Bursa bölümünde geçen mekanları dolaştıklarını kaydetti. Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Sevim Sakallı, o ruhu yeniden yaşadıklarına işaret ederek desteklerinden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.

Atölye eğitmeni Pelin Yılmaz, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Bursa'ya bakışını gençlerle birlikte yerinde deneyimlediklerini belirtti. 13-17 yaş grubu arası gençlerle bu tarihi yolculuğu deneyimlediklerini ve toplamda 125 gençle beş ayrı grup halinde çalışma gerçekleştireceklerini ifade eden Yılmaz, 'Amacımız gençlerin kendi Bursa'ları ile Tanpınar'ın Bursa'sını karşılaştırmaları; yaşadıkları şehre tarih ve edebiyat gözüyle bakmalarını sağlamak.' açıklamalarında bulundu.

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Bursa'sını yakından hissettiren geziye katılan gençlerden Metehan Cengiz de, 'Kitapta Tanpınar, Bursa'da ikinci bir zamandan bahsedilebilir der, biz de şu anda burada Tanpınar'ın bahsettiği ikinci zamanı görmeye geldik. Evliya Çelebi'nin tabiriyle ruhaniyetli şehir Bursa'yı kurucu padişahlarının mezarlarını ve türbelerini geziyoruz. Bu sayede Bursa'yı yeniden kökleriyle anlamlandırıyoruz.' diye konuştu.

Geziye katılan bir diğer genç katılımcı İsmail Arda Kaya ise, 'Bu zamana kadar yanından geçtiğim, gördüğüm yerleri hiç böyle detaylıca bakmamıştım. Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a, Osmangazi Kent Konseyi aracılığıyla bizlere sunduğu bu tarihi geziye olan desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Her gün yanından geçtiğim yerlerin bu kadar tarih ve anlam dolu olduğunu yeni yeni öğrendim.' açıklamalarında bulundu.

Etkinliğe katılan diğer gençler de desteklerinden dolayı Osmangazi Belediyesi'ne ve Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkürlerini sunarak, tarihi bir deneyim yaşadıklarını ifade etti.