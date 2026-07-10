İzmir'de Karabağlar Belediyesi tarafından bu yıl 3'ncüsü düzenlenen 'Neşeli Sokaklar Mutlu Çocuklar Şenliği' başladı. Güzel bir yaz gecesinde çocuklarla buluşan Belediye Başkanı Helil Kınay, 'Karabağlar'ın çocukları bizim mucizemizdir' dedi.

İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi, yaz tatiline çıkan çocuklar ve aileleri için dopdolu bir etkinlik programı hazırladı. Bu yıl 3'ncüsü yapılan 'Neşeli Sokaklar Mutlu Çocuklar Şenliği' çocuklara eğlence dolu bir yolculuğun kapısını aralıyor. İlk etkinlik 9 Temmuz Perşembe akşamı Maliyeciler Mahallesi Maliyeciler Parkı Açık Hava Tiyatrosu'nda yapıldı. Yoğun katılımın olduğu gecede çocuklar, gösterileri büyük bir dikkatle izledi.

Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Helil Kınay, çocukların mahalle kültürü içinde güven ve mutlulukla büyümesi gerektiğini vurguladı.Çocuklarla birlikte Mucizeler Sandığı gösterisini izleyen Başkan Kınay, oyuncuları gururla tanıttı. 'Karabağlar'ın çocukları bizim mucizemizdir'diyen Başkan Kınay şunları söyledi: 'Belki bir sonraki yıl bu sahnede sizler mucizeler yaratacaksınız. Hayalleri paylaşarak, umudu büyüterek, hayatın gerçek tadına birlikte varalım. Çünkü gerçek mucizeleri biz kendimiz yaratıyoruz.'

MUCİZELER SANDIĞI

Çocukların yaz tatilini daha eğlenceli ve keyifli bir hale getirmeye çalışan Karabağlar Belediyesi'nin dopdolu içeriği ilk etkinlik gecesinde yoğun ilgi gördü. Hem çocuklardan hem de ailelerinden tam not alan gece müzik, eğlence, sanat, performans gösterileriyle göz doldurdu. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Karabağlar Kent Tiyatrosu Çağdaş Sirk Sanatları kursiyerleri ile belediye personelinin katkılarıyla sahnelenen 'Mucizeler Sandığı' gösterisi; jonglör performansları, yüz boyama, sirk sanatları, illüzyon gösterileri, mini disko, köpük balon gösterileri, dans etkinlikleri ilgiyle takip edildi, bol alkış aldı.

DJ Emre Geh'in hazırladığı birbirinden keyifli müziklerle ilçe halkı güzel bir yaz gecesinin tadını çıkardı. 7'den 70'e tüm katılımcılar bu güzel etkinlikten dolayı Belediye Başkanı Kınay'a teşekkür etti, kendisiyle hatıra fotoğrafları çekildi. Bir sonraki etkinlik ise 14 Temmuz Salı akşamı Uzundere Muhtarlığı önünde yapılacaktır.